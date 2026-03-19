Val Kilmer al cinema dopo la sua morte: è protagonista del film As Deep As The Grave grazie all’IA

L'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il settore cinematografico e oltre a produrre effetti speciali, ora è in grado anche di "riportare in vita" attori. La prova è il film As Deep as the Grave, nuovo film di Coerte Voorhees in uscita nelle sale prossimamente, che vede tra i protagonisti Val Kilmer, attore morto nel 2025 a 65 anni per una polmonite. Cinque anni prima della sua scomparsa era stato scelto dal regista e sceneggiatore per interpretare il ruolo di Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista, ma a causa delle sue condizioni di salute – era malato di cancro alla gola – non è mai riuscito a raggiungere il set. Così il regista e sceneggiatore ha ricreato la sua immagine e la sua voce per permettere al suo nome di comparire nel cast.

Come è stato ricreato dall'IA Val Kilmer: i figli hanno aiutato il regista

Nonostante l'imprevisto e l'assenza forzata di Kilmer sul set, Voorhees è riuscito a riportarlo sul grande schermo grazie all'utilizzo di un'intelligenza artificiale di ultima generazione. "Lo volevo per questo ruolo, il film era costruito attorno a lui, alla sua eredità nativa americana e al suo legame con il Sud-Ovest. Ma stava attraversando un momento di salute davvero difficile" ha dichiarato il regista a Variety. Ad aiutarlo anche la famiglia di Kilmer, in particolare i figli Mercedes e Jack, che gli hanno più volte ripetuto "quanto Val desiderasse far parte del film". "Credeva davvero che fosse una storia importante, e voleva che il suo nome fosse associato a questo progetto. È stato questo sostegno a darmi la sicurezza necessaria per dire: ‘Va bene, facciamolo'. Nonostante alcuni possano considerarlo controverso, era ciò che Val desiderava", ha spiegato il regista. La versione IA di Val Kilmer è stata ricreata grazie all'utilizzo di contenuti video e immagini forniti dalla famiglia dell'attore, tra foto da giovane e filmati degli ultimi anni. È stata inserita anche una voce generata artificialmente, che riflette anche la particolarità che accomuna Kilmer al suo personaggio, ovvero l'intervento alla trachea.

L'operazione ha scatenato diverse polemiche, sollevate già un mese fa per il video della rissa tra Brad Pitt e Tom Cruise creato con l'IA: molti lavoratori temono che la nuova tecnologia possa portare alla perdita di posti di lavoro e al rischio che l'immagine di molti attori venga utilizzata senza il loro consenso. Coerte Voorhees ha anticipato eventuali critiche spiegando di aver utilizzato l'IA in modo etico, attenendosi alle linee guida e pagando i figli di Kilmer per la sua "partecipazione al film".