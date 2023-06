Uomo aggredito a Milano, l’amica Giulia Salemi scrive al sindaco Sala: “È una vergogna, fate qualcosa” Lo scorso giovedì pomeriggio, un uomo è stato aggredito in zona Brera a Milano. Giulia Salemi, che lo conosceva, si è rivolta al sindaco Giuseppe Sala, chiedendogli di fare qualcosa per evitare che possano verificarsi episodi simili.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Morning News, trasmessa lunedì 26 giugno su Canale5, si è parlato dell'aggressione avvenuta in pieno giorno a Milano. Lo scorso giovedì, un uomo di nome Michele è stato inseguito e malmenato da tre individui, che intendevano rubargli l'orologio. Intervenuto in collegamento, ha raccontato alla giornalista Simona Branchetti di essere ancora scosso. Giulia Salemi, che lo conosce, dal suo profilo Instagram, si è rivolta al sindaco Sala.

Uomo aggredito in zona Brera, il racconto dell'accaduto

Nel video trasmesso da Morning News si notano tre uomini che inseguono Michele, 39 anni. Una volta raggiunto, lo picchiano e lo lasciano riverso sull'asfalto. A Simona Branchetti, l'uomo ha raccontato:

Sono ancora scosso, ma poteva andare peggio. Giovedì pomeriggio dovevo fare una commissione. Tornando a casa, a pochi metri, a un certo punto ho sentito qualcuno che mi metteva un braccio intorno al collo, mentre una persona mi ha afferrato il polso e da lì ho capito che cercavano di rubarmi l'orologio. All'inizio ho urlato: "No, no". Poi, uno dei tre ragazzi mi ha detto: "Stai zitto". Non so se fossero italiani o meno. Mi hanno rubato un orologio, un bracciale e altri due braccialetti, sottili, del battesimo.

Gli aggressori hanno lasciato l'uomo per terra. Michele ha spiegato di non riuscire a comprendere come una cosa simile sia potuta accadere in pieno giorno, in una zona tranquilla: "Eppure non stavo ostentando l'orologio, avevo anche la camicia a maniche lunghe. Trovo difficile che lo notino così velocemente e riescano a organizzare tutto in così breve tempo. Poi, non lo so. Io non mi sono reso conto di essere stato seguito o che qualcuno mi avesse puntato nei giorni scorsi. Stavo tornando a casa col sole, in pieno pomeriggio, uno non se lo aspetta proprio. Se succede in zone così, figuriamoci cosa può succedere in orari o zone più remote".

Giulia Salemi difende l'amico e scrive a Beppe Sala

Giulia Salemi, che conosce personalmente il ragazzo vittima dell'aggressione, è intervenuta su Instagram e ha rivolto un appello al sindaco di Milano Giuseppe Sala, taggandolo alla fine del suo sfogo: