Trovata morta l’attrice Lindsey Erin Pearlman, aveva recitato nella serie General Hospital

A cura di Elisabetta Murina

Trovata morta l'attrice Lindsey Erin Pearlman, pochi giorni dopo la denuncia della sua scomparsa a Los Angeles. Aveva 43 anni ed era diventata nota per il suoi ruoli nelle serie televisive General Hospital e American Housewife.

Il decesso per cause ancora sconosciute

È giallo sulla morte di Lindsey Erin Pearlman. L'attrice era stata vista l'ultima volta domenica 13 febbraio, intorno a mezzogiorno. Da quel momento di lei non si hanno avuto più notizie. La polizia aveva diffuso pubblicamente le sue foto nel tentativo di ritrovarla. Ma a nulla sono servite le ricerche: la 43enne è stata ritrovata senza vita venerdì 18 febbraio in un quartiere residenziale di Hollywood. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause della morte e sulle modalità della scomparsa, che a oggi sono ancora sconosciute.

La carriera di Lindsey Erin Pearlman

L'attrice aveva 43 anni e viveva a Los Angeles. Nel corso della sua carriera è stata modella e attrice, diventata celebre al grande pubblico grazie ai ruoli di Margaret (detta Maggie) McMorris nella serie tv General Hospital. Ha recitato anche in American Housewife e The Purge. Ha lavorato poi come modella e aveva una grande esperienza nel mondo del teatro a Chicago, città di cui è originaria.