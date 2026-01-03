spettacolo
video suggerito
video suggerito

Tommy Lee Jones rompe il silenzio sulla morte della figlia: “Chiediamo privacy in questo momento difficile”

Tommy Lee Jones ha chiesto privacy dopo la morte improvvisa della figlia Victoria, avvenuta il 1 gennaio all’età di 34 anni. Si sospetta overdose. Le prime parole dell’attore, star di Hollywood.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Elisabetta Murina
22 CONDIVISIONI
Immagine

Tommy Lee Jones ha rotto il silenzio sulla morte della figlia Victoria. La 34enne è stata trovata senza vita il 1 gennaio 2026  in un hotel a San Francisco e si ipotizza che a causare il decesso sia stata una overdose.

Dopo l'improvviso e doloroso lutto, Tommy Lee Jones è intervenuto pubblicamente e ha chiesto rispetto per la privacy della sua famiglia. "Apprezziamo tutte le gentili parole, i pensieri e le preghiere. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo periodo difficile", si legge in una nota riportata dal sito americano Page Six.

Immagine

Nel frattempo continuano le indagini sulla morte di Victoria Jones. Secondo People, che è entrato in possesso dell'audio della telefonata al 911 la sera del decesso, la 34enne sarebbe morta per overdose. La chiamata d'emergenza è infatti stata classificata come "codice 3 per overdose, cambiamento di colore". In questi casi, il "cambiamento di colore" si riferisce alla cianosi, ovvero bassi livelli di ossigeno nel sangue, che provocano una colorazione blu o viola della pelle, delle labbra e delle unghie. Una fonte della polizia ha dichiarato alla NBC che non esiste al momento alcun sospetto di dolo o atto criminale in relazione alla morte di Victoria. La causa ufficiale del decesso non è ancora stata determinata.

Personaggi
22 CONDIVISIONI
Immagine
Cambia la programmazione Rai per l'incendio a Crans Montana: speciali TG e approfondimenti
Attacco al Venezuela: la Rai integra la programmazione con TG, Rainews e GrRai
La programmazione Mediaset per Caracas e Crans Montana: stasera speciale Quarta Repubblica
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views