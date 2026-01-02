La figlia di Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel di lusso di San Francisco, aveva 34 anni

Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso di San Francisco, in California. Aveva 34 anni. Al momento la causa della morte non è stata resa nota e non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso di San Francisco, in California. Aveva 34 anni. La notizia è stata riportata dal noto sito TMZ, che cita fonti delle forze dell’ordine.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco ha riferito che i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont San Francisco per un’emergenza medica. All’arrivo dei paramedici, la donna è stata dichiarata morta sul posto. Successivamente la scena del crimine è stata affidata alla polizia e all’Ufficio del medico legale per gli accertamenti di rito.

La polizia di San Francisco ha confermato che a seguito di una segnalazione su una persona deceduta, gli agenti sono intervenuti presso l'elegante Fairmont San Francisco nelle prime ore di giovedì mattina, precisamente alle 3:14 am.

Il medico legale ha effettuato un primo sopralluogo, ma al momento la causa della morte non è stata resa nota e non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

Victoria Jones era nata dal matrimonio tra Tommy Lee Jones e la sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. In giovane età aveva intrapreso una breve esperienza nel mondo dello spettacolo, debuttando al cinema nel 2002 con Men in Black II. Successivamente aveva partecipato alla serie televisiva One Tree Hill (2003) e al film Le tre sepolture (2005), diretto dal padre. In quest’ultimo progetto aveva collaborato anche la matrigna Dawn Laurel-Jones, impegnata come fotografa di scena.

Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei rappresentanti dell’attore né dalla famiglia. Le indagini restano in corso e si attendono eventuali comunicazioni da parte delle autorità competenti.