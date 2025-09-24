Tajani contro Enzo Iacchetti: “È un bugiardo, non può accusare il Governo su Gaza. Fa il comico, non sa niente”

Il Ministro Tajani, ospite del programma È sempre Cartabianca, si è scagliato contro Enzo Iacchetti: “Ha detto che il Governo non ha fatto niente per Gaza, è un bugiardo”. E ha ammesso: “Israele sta commettendo una carneficina”. Bianca Berlinguer è intervenuta.

Antonio Tajani, è intervenuto nella puntata di È sempre Cartabianca trasmessa martedì 23 settembre. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è scagliato contro Enzo Iacchetti, accusandolo di essere un "bugiardo" per le sue dichiarazioni su Gaza e consigliandogli di fare il comico oppure di farsi eleggere.

Non appena si è collegato con Bianca Berlinguer, il Ministro Tajani ha detto la sua su Enzo Iacchetti, che poco prima era stato ospite dello stesso programma: "Ha detto qualche bugia, parla senza conoscere le cose". La giornalista lo ha difeso, dicendo che non le sembrava affatto che il suo ospite avesse detto cose non vere. Ma Tajani ha continuato: "Ha detto che noi non abbiamo fatto niente e che la Flotilla si è sostituita al Governo". Quindi ha elencato tutto ciò che il Governo avrebbe fatto per aiutare la popolazione palestinese, includendo l'invio di beni alimentari: "Non è vero che non abbiamo fatto niente. Non può dirlo Iacchetti, che fa il comico, non conosce niente. Poi si fa eleggere e viene a parlare di politica".

Lo scontro con Bianca Berlinguer. A questo punto, la giornalista ha rimarcato come a Gaza ci sia una carestia provocata dall'uomo perché "l‘esercito israeliano non permette ai convogli di viveri – che siano italiani, inglesi o francesi – di entrare per sfamare la popolazione" e ha ricordato le immagini dei bambini che cercano di racimolare cibo da terra perché ormai non hanno più niente da mangiare: "Quando Iacchetti ha detto che il Governo non ha fatto niente, non si riferiva al fatto che non abbia provato a mandare del cibo, ma il cibo viene fermato alla frontiera". Tajani ha assicurato che i viveri italiani sono arrivati a destinazione. Berlinguer è apparsa scettica: "È arrivato solo quello italiano? Gli altri no, il nostro sì. Me lo deve spiegare. Quello italiano è raccomandato, ci hanno scritto sopra Italia e lo hanno fatto entrare?". Tajani è andato dritto per la sua strada: "Chi dice che la Flotilla si è sostituita al Governo dice una bugia. Iacchetti è un bugiardo, farà benissimo il comico ma mente sapendo di mentire". Berlinguer ha difeso Iacchetti:

Iacchetti non è un bugiardo. Tutte le persone che sono salite sulla Flotilla vogliono evidenziare l'inerzia dei governi rispetto a una tragedia terribile che si sta consumando da due anni a Gaza. Rispetto al cibo italiano arrivato, io non ho prove per dire che non sia vero, ma non può non confermare che quella popolazione stia morendo di fame e di sete.

Tajani si è detto d'accordo: "È una situazione inaccettabile, Israele sta commettendo una carneficina".