Stefania Nobile su Mara Venier: “Le voglio molto bene, ma mi ha delusa” La regina della domenica aveva fatto una promessa alla figlia di Wanna Marchi, che però non ha mantenuto: “Non l’ho più sentita, mi ha delusa”.

Stefania Nobile è stata la protagonista insieme a sua madre Wanna Marchi dell'ultima puntata di "Turchesando", la trasmissione di Radio Cusano Campus. Ovviamente si è parlato dei loro trascorsi arcinoti: la vendita di prodotti dimagranti, di creme anti-ruga e di amuleti, tutta fuffa che è stata oggetto di indagine e condanne severissime, ben raccontante nel docufilm di Netflix, Wanna. Ma tra le cose più interessanti, emerge sicuramente una distanza che c'è adesso tra Stefania Nobile e Mara Venier. La regina della domenica aveva fatto una promessa alla figlia di Wanna Marchi, che però non ha mantenuto.

Le parole di Stefania Nobile

Stefania Nobile ha rivelato aneddoti personali, esprimendo delusione per alcune promesse non mantenute da Mara Venier. Ecco quello che ha dichiarato a Radio Cusano Campus: “Io a Mara voglio molto bene, la conosco bene, ed è una donna che a me piace molto, perché è una persona, almeno io l’ho conosciuta così, l’ho vissuta così, una persona vera; è una persona che non si sottrae mai davanti alle migliaia di ragazzi che gli chiedono foto e mi piace molto. Mi ha fatto male perché per ben due volte c’ha invitato, addirittura una volta ci telefonò che noi eravamo in Albania e ha detto “no no dovete tornare, dovete tornare, dovete tornare” e poi non se n’è fatto più niente".

"Non l'ho più sentita"

A questo punto, Stefania Nobile racconta che è stata Mara Venier a richiamare: "La seconda volta mi chiama lei, perché a me ha sempre chiamato lei non la produzione, mi chiama lei e mi dice “senti guarda avrei tanto piacere domenica di avere te e la mamma”. Mi chiede come sta la mamma e io le ho risposto che era appena mancato mio papà, però saremmo andate volentieri, anche perché magari abbiamo l’occasione di poter parlare di quest’uomo meraviglioso che per 34 anni è stato il mio papà e il suo marito. E lei ha detto ‘sarebbe meraviglioso, faremo una puntata bellissima, non voglio toccare altri argomenti, parleremo solo di amore per il tuo papà’. Io non l’ho più sentita”.