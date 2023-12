Simona Ventura: “Apprezzo Ilary, ma ma non avrei mai fatto Unica, per me conta tutelare i figli” La conduttrice commenta il documentario “Unica” e la scelta di Ilary Blasi di raccontare pubblicamente la sua verità.

Il documentario con cui Ilary Blasi ha raccontato la fine del suo rapporto con Francesco Totti continua a essere sulla bocca di tutti e porta anche gli stessi personaggi del mondo dello spettacolo a commentare la vicenda. Tra questi anche Simona Ventura, che come Blasi ha avuto una relazione e dei figli con un personaggio del mondo del calcio, Stefano Bettarini, e che in un'intervista a Repubblica ha parlato proprio di "Unica", dicendosi contrario a quell'approccio. Lo ha fatto legandosi a un discorso relativo al suo rapporto con Giovanni Terzi e ai trascorsi di entrambi: "Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti (ride). Giovanni idem". Sulla questione Blasi ha aggiunto:

Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli.

L'anno speciale di Simona Ventura

Per Simona Ventura è un anno importante, impegnata su tre fronti televisivi diversi. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle viaggia di pari passo all'impegno settimanale con la conduzione di Citofonare Rai2 e quello a Che Tempo Che Fa sul NOVE. Allo stesso tempo la conduttrice vive un periodo di grande serenità dal punto di vista familiare, grazie al rapporto con Giovanni Terzi, con lei anche in Tv vista la partecipazione a Ballando con le Stelle.

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi

Me nei prossimi mesi dovrebbero arrivare anche le nozze, visto che Simona Ventura e Terzi si sposeranno, anche se la data non è ancora stata svelata. A proposito del rapporto con il compagno la conduttrice ha descritto così il contesto familiare aperto: "La nostra non è una casa, è una comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza".