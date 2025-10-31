Simon Cowell non lascerà nulla in eredità al figlio: “Il mio patrimonio da 600 milioni andrà in beneficenza”

Simon Cowell, creatore di Got Talent e X Factor, ha annunciato che i suoi 600 milioni di dollari andranno in beneficenza: “Non voglio che mio figlio erediti una fortuna: preferisco che impari il valore del lavoro e dell’indipendenza”.

Simon Cowell, giudice televisivo e produttore discografico tra i più potenti al mondo, ha deciso che non lascerà nulla del suo patrimonio al figlio Eric. I suoi 600 milioni di dollari andranno interamente in beneficenza. “Non credo nella trasmissione della ricchezza di generazione in generazione”, ha raccontato ai tabloid britannici, spiegando che preferisce aiutare organizzazioni che si occupano di bambini o di animali.

La decisione sull'eredità al figlio

"Non ho intenzione di regalare una pentola d’oro a mio figlio", ha detto. “I miei genitori mi hanno sempre insegnato che il college si paga, poi ognuno deve farsi la propria strada. È quello che farò anche io con Eric”. Classe 1959, Simon Cowell è diventato un volto iconico della televisione grazie ai suoi giudizi taglienti e all’ironia spietata. La sua popolarità esplode nel 2002, quando entra nella giuria di X Factor UK. Da lì, il successo è immediato: Cowell crea il gruppo Il Divo, e con Nicole Scherzinger dà vita agli One Direction, la band che ha fatto impazzire milioni di fan nel mondo. Con la sua casa di produzione Syco Entertainment, Cowell ha poi lanciato il format Got Talent, oggi uno dei programmi più seguiti in oltre 70 Paesi. Dalla musica alla magia, dai comici agli illusionisti, il suo show ha aperto la strada a un nuovo modo di scoprire talenti.

L’incidente e il ritorno alla vita

Nel 2014 Simon diventa padre di Eric, nato dalla relazione con Lauren Silverman. Il 9 agosto 2020, però, la sua vita cambia improvvisamente: mentre prova una bicicletta elettrica nel giardino di casa a Malibù, cade rovinosamente e si rompe la schiena. Subisce un intervento chirurgico complesso e resta fermo per mesi. “Quell’incidente mi ha fatto capire quanto la vita sia fragile”, ha raccontato. Da allora, dice di voler vivere in modo più autentico, vicino alla famiglia e alle cose che contano davvero. Cowell non ha mai nascosto un certo distacco verso il denaro. Nonostante sia tra i volti più pagati della televisione mondiale, sostiene che la ricchezza non debba definire il valore di una persona. “Non sono interessato ai soldi – ha spiegato – mi interessano le persone che fanno la differenza. Voglio che mio figlio impari a costruire la propria vita, non a ereditarla”.