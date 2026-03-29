Silvia Toffanin ha quattro gatti, la conduttrice svela i nomi da Drago Natale a Diva e Diamante

Silvia Toffanin ha quattro gatti. La conduttrice di Verissimo lo ha raccontato nel corso della puntata di domenica 29 marzo. Se in genere è restia a sbilanciarsi su informazioni di carattere personale, mentre intervistava Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere di condividere con lei l'amore per questi amici a quattro zampe. Ha svelato i nomi e ha spiegato la logica che applica per scegliere come chiamarli.

Silvia Toffanin ha raccontato di avere quattro gatti. Hanno tutti il microchip intestato a lei. La precisazione è stata fatta per un motivo ben preciso. La sua ospite Selvaggia Lucarelli, infatti, aveva appena fatto sapere che prima di sposare Lorenzo Biagiarelli deve riflettere sulla sorte dei loro quattro gatti in caso di divorzio. Silvia Toffanin può dormire sonni tranquilli. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto con Pier Silvio Berlusconi, i quattro gattini resterebbero con lei. A questo punto ha svelato i nomi scelti per i mici, alcuni dei quali decisamente originali.

Il più piccolino si chiama Duca Settembre. Il motivo è presto detto. Quando è arrivato a impreziosire le loro vite era settembre. Poi, c'è Drago Natale. Inutile spiegare che il nome è dovuto al suo arrivo il 25 dicembre. Per gli altri due gattini, invece, non c'è nel nome il riferimento a quando sono stati adottati. Si chiamano, infatti, Diva e Diamante. Selvaggia Lucarelli ha ascoltato con attenzione, poi si è lasciata andare all'ironia: "Non ce n'è uno che è arrivato il giorno dei morti?". Silvia Toffanin ha ceduto alla scaramanzia e ha replicato con un sonoro: "Tiè". Se i gatti di Pier Silvio Berlusconi non si sono mai visti, quelli dell'opinionista del Grande Fratello Vip invece sono abbastanza conosciuti dai suoi follower. Si chiamano Bruno Coraggio, Gaza, Sabino e Gattomme**a. Quest'ultimo ha anche un profilo Instagram dedicato seguito da 22mila utenti.

I gatti, eleganti, giocherelloni, indipendenti, sono tra gli animali più amati. Fanno parte dell'immaginario comune anche grazie ai numerosi progetti artistici che li hanno visti protagonisti. Cosa sarebbe Alice nel paese delle meraviglie senza lo Stregatto? E ci saremmo commossi lo stesso se nell'iconica scena finale di Colazione da Tiffany, non ci fosse stato il gatto senza nome di Holly sotto la pioggia battente? Sono i compagni di vita preferiti anche da molti volti noti del cinema e della musica, che sui social sfoggiano le foto in loro compagnia. Taylor Swift, in passato, si è definita una gattara senza figli. E poi Ed Sheeran con i suoi gatti Dorito e Calippo. Ma anche Drew Barrymore che da sempre si impegna per salvare i gattini abbandonati. Perché in fondo nessuno può resistere alle fusa.