Samantha Fox ha trascorso la notte in carcere: "Ha aggredito una persona sull'aereo, era ubriaca" Samantha Fox, scrive il The Sun, avrebbe trascorso la notte in carcere dopo aver aggredito una persona sull'aereo sul quale avrebbero dovuto viaggiare. Poco prima del decollo sarebbe scoppiata la lite che avrebbe costretto il pilota a fare dietrofront. La cantante "era ubriaca", si legge.

Samantha Fox avrebbe trascorso la notte in prigione dopo aver aggredito un passeggero del volo della Britis Airways partito da Londra e diretto a Monaco sui cui avrebbe dovuto viaggiare. Icona degli anni '80, cantante e attrice, raccontano i tabloid inglesi tra cui il The Sun, sarebbe stata ubriaca e con il suo gesto avrebbe costretto il pilota e gli assistenti di bordo dell'aereo sul quale si era imbarcata, a fare dietrofront.

Che cosa è successo a Samantha Fox

Samantha Fox avrebbe trascorso la notte in prigione dopo aver aggredito una persona. Si trovava su un volo della British Airways diretto a Monaco quando, poco prima del decollo, avrebbe dato "il via alle danze", si legge sul The Sun, costringendo il pilota e gli assistenti di bordo a invertire la rotta sulla pista. Avrebbero fatto scendere i passeggeri e li avrebbero ospitati in un hotel vicino l'aeroporto: lo stesso volo è ripartito oggi, un giorno dopo. La polizia, dopo essere intervenuta sul posto, avrebbe arrestato la cantante ed ex modella prima di rilasciarla su cauzione. La stessa si è detta "profondamente dispiaciuta per l'accaduto", si legge, e starebbe aiutando ora la polizia a chiudere il caso.

Il dolore per la morte della sorella

Samantha Fox starebbe attraversando un periodo difficile segnato dalla morte della sorella, avvenuta l'anno scorso a seguito di un infarto. Scrive il DailyMail che Vanessa Fox aveva supportato la sorella durante l'esperienza a Celebrity MasterChef poco prima di morire: "L'ho persa dopo le riprese, mi aveva aiutato ad esercitarmi perché lei era una cuoca fantastica", ha raccontato Samantha Fox, si legge. La stessa già soffriva la perdita della compagna, Myra Stratton, morta nel 2015 dopo aver perso la battaglia contro il cancro: "Lei era l'amore della mia vita, siamo state insieme 16 anni".