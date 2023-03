Rosanna Banfi ricorda la madre, scomparsa un mese fa: “Un tumore l’ha portata via in 15 giorni” Susanna Banfi ha ricordato sua madre a Storie Italiane. La salute della donna, scomparsa un mese fa, è stata indebolita ancora di più dalla comparsa di un tumore al cervello che in soli 15 giorni l’ha portata via.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Storie Italiane su Rai1, Rosanna Banfi ricorda sua madre Lucia, scomparsa solamente un mese fa. La donna, 85 anni, soffriva da diverso tempo di Alzheimer, ma la causa che ha poi scatenato il suo decesso è stato un tumore al cervello, piuttosto aggressivo, che l'ha portata via in soli 15 giorni.

Rosanna Banfi ricorda la mamma

L'attrice, parlando con Eleonora Daniele racconta del suo dolore riflettendo sul fatto che sia passato poco tempo per metabolizzare una mancanza e un vuoto così importante: "In effetti non mi sono ancora resa conto che non c'è più" dice la figlia di Lino Banfi. L'ex volto di Ballando con le stelle, prosegue il suo racconto parlando della consapevolezza che la sua adorata mamma sarebbe scomparsa e rivelando il suo più grande timore:

Sapevo che mia madre sarebbe morta, ma la mia paura più grande era quella che non mi avrebbe riconosciuto. Fortunatamente noi non siamo arrivati a questo punto, mamma si è spenta prima che arrivasse a non ricordare chi fossimo noi familiari

Il racconto di Lino Banfi a Verissimo

Nella puntata di Verissimo di domenica 25 marzo, Lino Banfi ha parlato del vuoto lasciato da sua moglie Lucia: "È dura. Le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta, se improvvisamente strappi la carta, non c'è modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante, strano". L'attore commosso ha rivelato che non riusciva a sostenere la sofferenza che la malattia le aveva inflitto, a seguito anche delle continue crisi epilettiche preludio del tumore al cervello scoperto di lì a poco: