Robert Pattinson e la dieta delle patate bollite: “Ho mangiato solo quello per 2 settimane” L’attore denuncia i rigidi standard da rispettare per mantenere il corpo maschile “in allenamento”: “Una volta non ho mangiato altro che patate per due settimane, come disintossicazione”.

Non è facile essere Robert Pattinson. Non ci credete? Provate a chiedergli cosa mangia per avere un fisico perfetto e farsi trovare sempre pronto tra un set e l'altro. La risposta? L'ha data alla rivista "ES": "Ho provato ogni tipo di dieta che ti può venire in mente, ogni dieta del momento, tutte tranne quella della consistenza. Una volta non ho mangiato altro che patate per due settimane". Contrariamente a quanto si possa pensare, è una dieta che contribuisce a purificare l'organismo.

Le parole di Robert Pattinson

Da Twilight a The Batman, Robert Pattinson si è sempre ritrovato a mantenere una dieta ferrea per mantenere certi standard. Così, denuncia quelle che sono le insidie da affrontare per restare "sul pezzo" dentro e fuori dal set.

È imbarazzante perché entri in una spirale pericolosa. Inizi a vedere che ti alleni eppure c'è sempre chi ha una forma migliore della tua. È molto facile cadere in una spirale, anche preoccuparsi di quante calorie assumi. Alcune volte diventa anche un assuefazione, non ti rendi conto di quanto sia insidioso fin quando non è troppo tardi.

La dieta delle patate

E quando capita lo sgarro, Robert Pattinson ha dichiarato di non darsi pace e dedicarsi a un rigido e severo regime di disintossicazione. La dieta della patate, per esempio: "Una volta non ho mangiato altro che patate per due settimane, come disintossicazione. Solo patate bollite e sale rosa dell'Himalaya. È una pulizia, sicuramente perdi peso". Poi ha spiegato anche di essere stato per un periodo "parte del problema".

Se non fai altro che allenarti, sei parte del problema. Perché hai semplicemente creato un precedente. Nessuno faceva allenamenti intensivi negli anni '70. Neanche James Dean. Penso sempre sia imbarazzante parlare con gli altri e sentirsi dire: "Come ti stai allenando? Stai interpretando Batman, devi pur allenarti".

Robert Pattinson tornerà presto al cinema nel film nuovo di Bong Joon-ho, il regista di Parasite. Si chiama "Mickey 17" e si tratta di un thriller che sta raccogliendo molto hype in giro, dato che si sa ancora molto poco a riguardo.