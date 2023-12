Ritardi nelle consegne del brand di Chiara Ferragni, la società: “Boom di vendite nel Black Friday”

Dopo il video di denuncia di una ragazza contro il marchio di abbigliamento di Chiara Ferragni, è arrivata la nota della società che gestisce i marchi dell'imprenditrice digitale. Una cliente di Chiara Ferragni Brand di nome Irene, con un video pubblicato su Tik Tok, ha ironizzato con un'amica su alcuni acquisti fatti online mai stati consegnati. La Fenice Srl, società licenziante dei marchi dell'influencer, si è scusata con i clienti: "Tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data, 20 dicembre, risultano evasi".

Fenice rinnova le scuse ai propri clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest’ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi.