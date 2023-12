“Non ci è mai arrivato l’ordine dal sito di Chiara Ferragni”: il video di denuncia diventa virale Una ragazza denuncia su Tik Tok che non le sono mai arrivati i prodotti ordinati sul sito di Chiara Ferragni Brand. Il suo video diventa virale grazie ai tanti che hanno avuto esperienze simili con l’e-commerce dell’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una nuova bufera social si abbatte su Chiara Ferragni, che dei social era proprio la regina. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, che potrebbe estendersi anche alla uova di Pasqua, questa volta la polemica parte da Tik Tok, dove una ragazza, Irene, ha postato un video in cui finge di scambiarsi i regali di natale con un'amica, Giulia, per denunciare che i prodotti ordinati sul sito di Chiara Ferragni Brand in realtà non le sono mai arrivati. Sotto al video ci sono molti che raccontano disavventure analoghe.

Il video è diventato virale in poche ore e misto due ragazze sedute sotto l'albero di Natale che mimano di scambiarsi i pacchi con i regali. Ma in realtà in mano non hanno nulla, perché – a loro dire – nulla gli sarebbe arrivato dallo store ufficiale della nota influencer. Il copy recita: "Grazie @ChiaraFerragniBrand, complimenti anche per l’ottima assistenza clienti".

Non appena hanno visto questa video-denuncia altri utenti hanno deciso di raccontare la loro storia nei commenti. "Io ho fatto un ordine il 20 Novembre mai arrivato! Mi sono dovuta arrangiare da sola", scrive Gloria. "Stessa cosa successa anche a me…io ho fatto l'ordine il 27 novembre e siamo al 30 dicembre e non ho ricevuto nulla", aggiunge Davide. E c'è perfino chi racconta: "A me è successo lo stesso l'anno scorso, dopo aver ordinato in negozio un anello…mai arrivato e dopo 2 mesi ho chiesto il rimborso".

Vista la risonanza che ha avuto il suo post, Irene ha deciso di fare un secondo video in cui spiega meglio quanto le è accaduto: "Giulia ha fatto l'ordine il 26 novembre, in occasione del Black Friday, e ha ordinato quattro cose: una per il regalo di Natale a una sua amica e tre per il mio regalo di compleanno. Il 16 dicembre arriva un pacco, ma solo uno dei prodotti era quello ordinato, gli altri due no".

"Giulia – continua l'amica Irene, autrice del video – fra il 26 novembre e il 16 dicembre ha mandato varie mail, ma rispondevano solo con tsti già pronti in cui si scusavano per il disagio. Ma non è mai stata ricontattata e, alla fine, ha ricevuto un buono sconto del 10 per cento. Potete immaginare cosa se ne potete fare, dopo che aveva fatto un ordine da 90 euro e ha pagato anche per la spedizione express".

A quel punto, stando al suo racconto, è la stessa Irene a provare a contattare l'assistenza clienti del sito: "Alle mail rispondo varie assistenze, ma tutte dicevano cose diverse. – racconta – Dicevano che il pacco sarebbe arrivato da lì a pochi giorni, poi ci hanno detto che non potevano rifare la spedizione fino a quando non arrivava in magazzino il reso dei prodotti sbagliati".

"Poi ci hanno detto che i prodotti che avevamo ordinato non erano più in magazzino, quindi è stato un problema loro che ci hanno fatto ordinare prodotti che fisicamente non avevano", aggiunge ancora Irene che poi lamenta l'impossibilità di parlare telefonicamente con un servizio clienti.

Alla fine lei e la sua amica Giulia hanno deciso di rinunciare ai prodotti di Chiara Ferragni, ma giustamente non ai loro soldi e quindi attendono che il reso arrivi nei magazzini per ottenere anche il rimborso. E sperano che almeno su questo non ci siano intoppi.