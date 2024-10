Renato Pozzetto e l’intervista assurda degli anni ’90: “Ero in autostrada, mi sono fermato solo per mangiare” Nel 1992, Renato Pozzetto regala un’intervista surreale a una piccola emittente locale, Tele Masone. Un momento cult riscoperto grazie alla viralità del web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Cos'è il Genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione". Ma questo era un altro film, Amici Miei parte II, e la storia qui è un'altra. Il protagonista è un giornalista di Tele Masone, un'emittente locale del paesino ligure, che si ritrova l'occasione della vita: intervistare Renato Pozzetto, di passaggio in paese per un pranzo in una trattoria. "Come mai questa sosta a Masone?", chiede l'emozionato e impacciato cronista. Renato Pozzetto fa Renato Pozzetto: "Beh, provi a indovinare. Passavo sull'autostrada e per non mangiare un panino, sono uscito e ho chiesto dov'era un ristorante con la speranza di mangiare i funghi, vista la zona e infatti ho mangiato benissimo".

È il 1992. Lo capiremo più avanti, quando Renato Pozzetto fa riferimento a "un film che ho finito di girare con Christian De Sica, che uscirà a Natale". Quel film è Ricky e Barabba, la nostra Poltrona per due, uscito nei cinema proprio in quel periodo con la produzione di Vittorio Cecchi Gori. L'intervista prosegue con l'improvvido cronista che sa com'essere indiscreto e mette il dito nel piatto di Pozzetto: "Funghi? Ho dato un'occhiata, ho visto che ha mangiato il pesto". L'attore non sa cosa rispondere: "Funghi e pesto, dato che non ero da solo ma in compagnia dei miei figli".

Cresce la tensione e anche il livello dell'intervista. Il cronista si allunga e cerca di portare Pozzetto a una dichiarazione su Masone: "Siamo una tv locale, mi permetto di chiedere che impressione ha avuto di Masone". E Renato Pozzetto fa ancora Renato Pozzetto. E da questo punto in poi trascriviamo il dialogo diretto per non rovinare il ritmo e la genialità dello scambio. Ecco come è andato lo scambio tra i due.

Renato Pozzetto: Ma niente, sono uscito dall'autostrada e ho chiesto dov'era il ristorante e mi son fermato qua. Poi ho trovato te col microfono e sto facendo un'intervista. Se c'è qualcosa che val la pena, dimmelo tu che cosa posso vedere.

Cronista: "Ben poco, a Masone piove sempre".

Renato Pozzetto: Ecco.

Cronista: I tuoi impegni?

Renato Pozzetto: Ho finito a giorni un film che uscirà a Natale, un altro film è uscito 15 giorni fa e sta andando molto bene. Studieremo per l'anno venturo, per quest'anno gli impegni son finiti.

Cronista: In futuro niente di stabilito?

Renato Pozzetto: No, c'è solo questo film con Christian De Sica che abbiamo finito di girare, dobbiamo andare in doppiaggio.

Cronista: In questo momento stai lavorando a qualche film? (sic)

Renato Pozzetto: No, ho finito…bene, vi saluto. Evviva Masone, sono stato fortunato perché sono uscito a caso e ho mangiato bene.

Un'intervista che è stata riscoperta grazie alle tante pagine web che si occupano di commedia all'italiana. Un momento assolutamente memorabile.