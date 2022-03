Polemica su Fazio dopo post su 8 marzo: “La donna è colei che dà la vita”, Rula Jebreal replica Fabio Fazio ha pubblicato un post in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le sue parole, sebbene dettate dalle migliori intenzioni, hanno scatenato una valanga di commenti indignati. Ecco cosa è accaduto.

A cura di Daniela Seclì

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra oggi 8 marzo 2022, in tanti hanno pubblicato una riflessione sui social. Un'occasione per accendere i riflettori su come le donne siano ancora marchiate da stereotipi di genere, viste come angeli del focolare, mogli e madri che vivono in funzione degli uomini, quasi accessori della loro vita. Un giorno in cui riflettere sulla drammatica crescita degli episodi di violenza e su come una donna, ancora oggi, non guadagni quanto un uomo pur svolgendo lo stesso mestiere. Così, sui social ha fatto discutere il post pubblicato su Twitter da Fabio Fazio. Sicuramente scritto con le migliori intenzioni, è ricaduto nel perimetro degli stessi cliché da cui le donne stanno tentando di emanciparsi.

Giornata Internazionale della Donna, Fabio Fazio e il post sulle "mogli e madri"

Fabio Fazio ha pubblicato su Twitter un post in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il conduttore di Che tempo che fa, ha scritto:

"Oggi è l'8 marzo, festa della donna. La donna è colei che dà la vita. La guerra è l’esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre".

Il suo post ha causato subito una forte reazione. La scrittrice Giulia Blasi ha rimarcato come non sia una festa ma una giornata in cui si continua a lottare per i diritti delle donne: "Non è una festa, non siamo funzioni della vita degli uomini, e molte donne ucraine in questo momento sono al fronte come combattenti attive". Ciò che ha scatenato una valanga di tweet indignati, inoltre, è stato il fatto di considerare le donne solo in relazione al ruolo che hanno nella vita degli uomini (mogli e madri) o in quanto in grado di dare la vita, quando ci sono donne che stanno combattendo, che non hanno figli o un marito, ma lo stesso dolore.

Rula Jebreal replica a Fabio Fazio

La giornalista Rula Jebreal è intervenuta su Twitter e ha replicato al post di Fabio Fazio, rimarcando quanto sia importante parlare di inclusione e parità, anziché fare una sterile celebrazione delle donne: "Cari giornalisti e presentatori TV vorrei ricordarvi che il miglior modo di celebrare le donne è l’inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi 8 marzo 2022, siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste e attiviste… La parità va implementata non elogiata…".