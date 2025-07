Polemica contro Oprah Winfrey durante l’emergenza tsunami alle Hawaii: “Non apre la sua strada privata”

Traffico in tilt e strade bloccate a Maui, nel pieno dell’emergenza tsunami alle Hawaii. Sui social esplode la polemica contro Oprah Winfrey: “Avrebbe potuto aprire la sua strada privata per agevolare la fuga”.

Il potente terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka, che ha innescato allarmi tsunami nelle le Hawaii, inGiappone e in parte della costa occidentale degli Stati Uniti, ha costretto migliaia di residenti a evacuare. Nel mezzo dell'emergenza, sui social è scoppiata una polemica contro Oprah Winfrey, proprietaria di una vasta tenuta a Maui, accusata di non aver aperto la sua strada privata che secondo diversi utenti avrebbe potuto decongestionare il traffico.

"Le strade sono bloccate ma Oprah si rifiuta di aprire la sua strada privata", le accuse contro la conduttrice

In queste ore il nome di Oprah Winfrey sta rimbalzando su X, dove si moltiplicano le accuse contro la conduttrice per "essersi rifiutata di aprire la sua strada privata" che – stando a quanto scrivono gli utenti – "permetterebbe ai residenti di raggiungere più facilmente le zone sicure". Il riferimento è alla via della sua casa di Maui, isola delle Hawaii, che secondo quanto raccontato online permetterebbe di sbloccare le strade, attualmente a lento scorrimento per via del traffico paralizzante causato dalle persone in fuga dallo tsunami.

Un portavoce di Oprah Winfrey smentisce le accuse: "Fake news"

Un portavoce di Oprah Winfrey ha smentito categoricamente le accuse e ha rilasciato una dichiarazione al Mirror in cui spiegava che la strada della casa della conduttrice è stata aperta immediatamente dopo aver ricevuti gli avvisi ufficiali. "Appena abbiamo saputo dell'allerta tsunami, ci siamo messi in contatto con le autorità locali e la FEMA (l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze) per garantire l'apertura della strada. Ogni altra ricostruzione è falsa – ha spiegato – Le forze dell'ordine sono sul posto e regolano il flusso di veicoli per motivi di sicurezza. La strada resterà aperta finché sarà necessario".