Terremoto magnitudo 8.8, allerta tsunami nel Pacifico: prime onde alle Hawaii, in Giappone e Russia, milioni di persone evacuate

La Guardia costiera statunitense ha intimato a tutte le navi commerciali di lasciare i porti delle Hawaii e ha vietato a tutte le navi in arrivo di entrarvi finché non saranno revocati gli avvisi di pericolo tsunami. "Tutti i porti delle Hawaii sono stati chiusi al traffico navale in arrivo. Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze delle Isole Hawaii o in arrivo nei porti delle Hawaii dovranno rimanere al largo fino a quando le condizioni non si saranno calmate", si legge in una dichiarazione del Distretto Oceanico della Guardia Costiera.