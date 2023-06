Pinuccia di Uomini e Donne incontra la nonna di Fedez: “Persona meravigliosa” La signora di Vigevano, ex dama del trono over di Uomini e Donne, si è di recente lanciata nel panorama musicale con il suo primo brano che si propone di diventare uno dei tormentoni dell’estate. Chissà che non sia per questo motivo che ha stretto amicizia con la signora Luciana, nonna di Fedez.

A cura di Giulia Turco

Pinuccia Della Giovanna e Luciana la nonna di Fedez insieme. Ma per quale motivo? Al momento non è chiaro perché le due donne si siano incontrate, ma non è escluso che il motivo possa avere a che fare con la scelta dell’ex dama di Uomini e Donne di lanciarsi in un progetto musicale, per il quale potrebbe aver chiesto consigli al team del rapper, re dei tormentoni. Fatto sta che le due signore, intanto, sembrano essersi trovate in perfetta sintonia.

L’amicizia tra Pinuccia e la signora Luciana

A pubblicare lo scatto, che non è passato inosservato ai fan del rapper né a quelli del programma di Maria De Filippi, è proprio la signora di Vigevano, protagonista di diverse edizioni nel parterre di Maria De Filippi. Non ha mai trovato l’amore, Pinuccia Della Giovanna, ma almeno ha trovato un’amica nella signora Luciana, l’adorata nonna di Fedez con la quale si è fatta scattare una foto ricordo. “Persona meravigliosa”, scrive a corredo della story pubblicata su Instagram, taggando proprio Fedez che, per il momento, ha lasciato cadere nel vuoto le menzione. Chissà che cosa starà tramando la vispa ex dama.

Pinuccia Della Giovanna si sta promuovendo come cantante

Di recente è stata resa nota la notizia che Pinuccia ha preso una strada diversa rispetto alla ricerca dell’amore in uno studio tv. Si è occupata di musica negli ultimi tempi, più di preciso della composizione di un brano che dovrebbe uscire a breve e che propone di diventare uno dei tormentoni dell’estate 2023. Un brano dal caratteristico sapore nazional popolare, così è stato descritto nel lancio, che vede per la prima volta la signora Pinuccia nella veste inedita di cantante. “Presenta il suo primo singolo dal titolo “Uomini e Donne”, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale".