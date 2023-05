Pinuccia della Giovanna dopo Uomini e Donne diventa cantante: “Il primo brano sarà un tormentone” Mentre sembra ormai certo che la signora di Vigevano non tornerà nello studio di Uomini e Donne il prossimo anno, Pinuccia approfitta dell’estate per lanciare il suo primo brano musicale. Sarà lanciato prossimamente e ha visto partecipare l’arrangiatore di Cristiano Malgioglio.

A cura di Giulia Turco

Pinuccia Della Giovanna ex dama del trono over di Uomini e Donne si dà alla musica. Non è riuscita a trovare l’amore, complice forse quel suo carattere che ai più è risultato scomodo e fin troppo vulnerabile, ma non per questo la signora di Vigevano non conserverà un ottimo ricordo della sua esperienza al dating show.

Il primo brano di Pinuccia vuole essere un tormentone estivo

È proprio al programma di Maria De Filippi che Pinuccia dedicherà il suo primo tormentone estivo, dal titolo ‘Uomini e Donne’, che sarà curato dalla cantante e corista Angela Di Liberto. Lo ha annunciato lei stessa sui social: “Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione condotta da Maria De Filippi”, si legge. “Per Pinuccia di tratta della sua prima esperienza musicale. Il brano dal forte carattere nazional-popolare ha la velata ambizione diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV”. Alla scrittura del brano ha collaborato anche Marco Ferracini, arrangiatore di Cristiano Malgioglio.

Il ritorno di Pinuccia della Giovanna a Uomini e Donne

Dopo gli ultimi episodi in studio, sembra definitiva la decisione per il programma di Maria De Filippi di non includere più Pinuccia Della Giovanna nel parterre di Uomini e Donne. Lo scorso inverno aveva fatto discutere il caso del presunto svenimento, che avrebbe fatto non poco preoccupare lo studio e la conduttrice. “Questo programma ti fa più male che bene”, aveva detto la padrona di casa alla signora di Vigevano lo scorso 13 dicembre. Più volte infatti Pinuccia è stata presa di mira in un duro scontro con l’opinionista Tina Cipollari dal quale è uscita emotivamente provata. Maria l’aveva voluta nel programma perché, si diceva, la signora le ricordava particolarmente l’austerità della mamma, scomparsa qualche anno prima, che per di più aveva le stesse origini della Pinuccia. La dama però era finita in un circolo di liti continue, senza mai riuscire a trovare la compagnia di un uomo, dopo la conoscenza non andata a buon fine con sul cavaliere Alessandro.