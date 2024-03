Pierpaolo Pretelli come John Cena agli Oscar 2024: il video nudo coperto solo da un cartello Sul suo profilo Instagram, Pierpaolo Pretelli ha condiviso una divertente parodia della gag accaduta durante la notte degli Oscar 2024. Proprio come John Cena, anche l’ex velino si è mostrato in casa nudo coperto solo da un cartello, con la scritta “Mi passi l’asciugamano?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Pierpaolo Pretelli come John Cena. L'ex velino e inviato, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una parodia della scena accaduta durante la notte degli Oscar 2024, quando l'attore ed ex wrestler si è presentato nudo sul palco, coperto solo da un cartello contenente l'annuncio del vincitore della statuetta come ‘miglior costume.

Il video di Pierpaolo Pretelli nudo coperto solo da un cartello

Sul suo profilo Instagram, Pretelli ha condiviso una divertente parodia della gag accaduta durante la notte degli Oscar 2024. Proprio come John Cena, che sul palco era coperto solo dal cartello con l'annuncio del vincitore del miglior costume, anche Pretelli si è mostrato in casa nudo, tenendo in una mano la statuetta d'oro e nell'altra, per coprirsi, il cartello con la scritta "Mi passi l'asciugamano?". Poco dopo, probabilmente la fidanzata Giulia Salemi che vive con lui, glielo ha tirato in faccia, in una scenetta che ha divertito i fan affezionati dei Prelemi. "La notte degli Oscar", ha scritto Prelemi come didascalia, scappando poi via dalla stanza, sempre coperto dal cartello.

Perché John Cena si è presentato nudo agli Oscar 2024

Durante la notte degli Oscar, che si è tenuta lo scorso 10 marzo a Los Angeles, il noto attore ed ex wrestler si è presentato sul palco completamente nudo. A coprirlo solo la busta contenente il nome del vincitore della statuetta come miglior costume. Una gag che ha fatto sorridere il pubblico e il presentatore Jimmu Kimmel, il quale si è subito precipitato a coprirlo con una tenda. Il simpatico episodio è la citazione di un fatto accaduto 50 anni fa: nel 1974 arrivò sul palco l’insegnante statunitense Robert Opel completamente nudo in segno di protesta, facendo il segno della pace per il conflitto in Vietnam che terminò soltanto il 30 aprile 1975.