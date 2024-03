John Cena nudo agli Oscar, Jimmy Kimmel lo copre con una tenda: la gag L’ex wrestler e attore si è presentato sul palco degli Oscar 2024 completamente nudo per annunciare la statuetta come miglior costume. Nella gag, coinvolto anche il presentatore Jimmy Kimmel che lo copre con una tenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella notte degli Oscar 2024 c'è stato spazio anche per John Cena. L'attore ed ex wrestler si è presentato sul palco completamente nudo e coperto solo dalla busta contenente il nome del vincitore dell'Oscar come miglior costume. Si tratta di una citazione di un fatto accaduto già nella storia della notte degli Oscar, 50 anni fa, quando sul palco si presentò l'insegnante Robert Opel completamente nudo.

La gag con Jimmy Kimmel

Con l'ingresso in scena di John Cena, chiamato sul palco proprio da Jimmy Kimmel, parte subito la gag quando l'attore ed ex wrestler si ritrova ad annunciare le nomination per gli oscar come miglior costume. Nel momento in cui la linea passa agli RVM, alcuni tecnici (come possiamo vedere anche dai video sul fondo di questo pezzo) si affrettano per coprire John Cena con una tenda. Al rientro in studio, vediamo Jimmy Kimmel aiutare John Cena per sistemarsi nel miglior modo possibile ed il gioco è fatto. Il premio per i migliori costumi, per la cronaca, è andato a Holly Waddington per Povere creature di Yorgos Lanthimos.

Era già successo nel 1974

Il fatto che John Cena si sia presentato completamente nudo nella notte degli Oscar non è di certo una novità. Non è stato, insomma, il primo uomo a presentarsi nudo sul palco. Si è trattato, infatti, di una citazione che ci riporta indietro nel tempo addirittura di 50 anni. Era il 1974 quando l’insegnante statunitense Robert Opel salì sul palco completamente nudo in segno di protesta mentre David Niven si accingeva a presentare i candidati al premio come miglior attore non protagonista. L'insegnante salì sul palco tutto nudo facendo il segno della pace per il conflitto in Vietnam che terminò soltanto il 30 aprile 1975, con la caduta di Saigon, in cui gli Stati Uniti subirono la prima vera sconfitta politico-militare della propria storia.