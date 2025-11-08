Perché è strano che David Harbour e Millie Bobby Brown fossero così uniti alla premiere di Stranger Things 5

David Harbour e Millie Bobby Brown sorridenti e uniti alla première di Stranger Things 5, quinta e ultima stagione su Netflix, ha generato più di una domanda dopo la notizia di un’indagine interna per una denuncia dell’attrice su bullismo e molestie sul set. Lo scandalo ha rischiato di oscurare il finale dell’iconica serie e nelle trame di questa storia spunta ancora il nome di Lily Allen, ex moglie dell’attore, che prima di diventare una star ha sofferto di alcolismo e ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare.

David Harbour non sta attraversando un buon momento, ma chi ha partecipato alla première di Los Angeles del 6 novembre per la quinta e ultima stagione di Stranger Things (Netflix) probabilmente non se n’è accorto. Sul red carpet, Harbour ha sfoggiato il suo sorriso migliore, soprattutto quando ha abbracciato scherzosamente la co-star Millie Bobby Brown e ha posato per i selfie con i fan. I due sono arrivati insieme all’evento, scambiandosi anche reciproci complimenti durante le interviste, e ciò, al netto della notizia bomba sulla denuncia per bullismo e molestie sul set, ha scatenato più di una perplessità.

Cosa hanno detto David Harbour e Millie Bobby Brown

Brown ha dichiarato a Entertainment Tonight: “Ho un legame davvero speciale con David, perché tra noi c’è un rapporto padre-figlia, abbiamo girato ogni scena insieme. È stato davvero speciale averlo accanto in questo percorso". Harbour, che ha parlato solo con ET, ha risposto: “La adoro, e sono orgoglioso di aver visto tutti loro crescere e diventare artisti straordinari. Questo progetto ci ha permesso di conoscerci profondamente”.

Se giovedì i due sono apparsi particolarmente affiatati, non è stato per caso. La première è infatti arrivata pochi giorni dopo che il Daily Mail (in data 1 novembre) aveva riportato la notizia secondo cui Brown avrebbe presentato una denuncia per bullismo e molestie contro David Harbour prima dell’inizio delle riprese della quinta stagione. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente, e Harbour ha limitato al minimo i contatti con la stampa durante l’evento.

Millie Bobby Brown e David Harbour – Netflix's "Stranger Things" Season 4 Premiere (2022)

Il rischio di compromissione del lancio dell'ultima stagione

La notizia della denuncia ha rischiato di oscurare la premiere dell’ultima stagione della serie, anche se, secondo fonti interne di Variety, Harbour non avrebbe comunque partecipato ai tour promozionali a causa dei suoi numerosi impegni sul set, tra cui la serie HBO DTF St. Louis (con Jason Bateman e Linda Cardellini) e il film Marvel Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre 2026.

Esperti di comunicazione, intervistati sempre da Variety, hanno suggerito che la coreografia del red carpet, insieme alla presenza unita di tutto il cast sul palco del TCL Chinese Theatre prima della proiezione, fosse pensata per trasmettere un messaggio di compattezza: “L’obiettivo in questi casi è evitare che la situazione peggiori”, ha dichiarato un consulente di PR specializzato in crisi d’immagine. Netflix, infatti, ha puntato tutto sulle immagini positive dei due attori, pubblicando un video in cui Brown e Harbour scherzano e salutano i fan. L’account ufficiale del brand di moda di Brown, Florence by Mills, ha messo “mi piace” al post e aggiunto un’emoji a cuore. I fan, nei commenti, hanno liquidato i rumors come “molto rumore per nulla”. Foto e selfie del cast super unito hanno fatto da collante a tutto.

La presunta denuncia e il risvolto: cosa c'entra Lily Allen

Fonti vicine alla produzione hanno confermato a Variety che la denuncia è stata oggetto di un’indagine interna e che la questione è stata risolta. Il report del Daily Mail citava come fonte un’amica dell’ex moglie di Harbour, la cantante Lily Allen. Non a caso, la notizia della denuncia è esplosa in contemporanea con l’uscita del nuovo album di Allen, West End Girl, che racconta in modo diretto il dolore del loro divorzio, con brani che alludono a presunte infedeltà di un uomo definito "insensibile e crudele". Naturalmente Harbour non viene mai menzionato direttamente nell'album e Allen, per tenere la giusta distanza, ha definito West End Girl "un misto di realtà e finzione".

David Harbour non ha avuto un passato semplice. Al college iniziò ad avere problemi con l’alcol: “Volevo solo creare un vuoto per distruggermi”, ha spiegato, “Ma quel tipo di bere è una forma estrema di narcisismo. Non ti rendi conto di quanto ferisci anche gli altri”, aggiunse. Trasferitosi a New York per inseguire la carriera da attore, iniziò a usare l’alcol per anestetizzare le delusioni e i rifiuti del mestiere. “I miei amici cominciarono ad allontanarsi da me, perché ero sempre arrabbiato e decisamente insopportabile”, spiegò.

L'alcol, gli alcolisti anonimi per rinascere e il disturbo bipolare

A 24 anni decise di cambiare ed entrò nel programma dei 12 passi degli Alcolisti Anonimi, come riporta un articolo del The Independent. La sobrietà gli permise di concentrarsi sul lavoro, ma l’interesse per la spiritualità lo portò a un episodio maniacale in cui si convinse di avere un contatto diretto con Dio. Fu ricoverato in una clinica psichiatrica e, a 26 anni, ricevette la diagnosi di disturbo bipolare.

Nel 2019 conobbe Lily Allen su un’app di incontri per celebrità. Si sposarono a Las Vegas nel 2020, con un Elvis come celebrante e una cena da In-N-Out Burger ancora in abito da cerimonia. Harbour parlò spesso del ruolo di patrigno per le due figlie di Allen come di una rinascita: “Mi ha dato una profondità che non avevo mai avuto”. Ma alla fine del 2023 arrivarono i primi segnali di crisi. Allen comparve senza fede al dito e confessò nel suo podcast Miss Me? che avrebbe passato il Natale da sola. Harbour definì le voci di separazione “isteriche esagerazioni”, ma pochi mesi dopo Allen ha pubblicato West End Girl, l'album che racconta in modo crudo la fine del loro matrimonio, con testi che molti, appunto, hanno interpretato come accuse dirette all’attore.