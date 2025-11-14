Millie Bobby Brown sbotta contro un fotografo dopo la sua richiesta: “Sorridi? E fallo tu!”

Millie Bobby Brown alla première di Stranger Things 5 sbotta contro un fotografo che le chiede di sorridere. La sua reazione, ripresa in un video, è diventata virale, a dimostrazione del fatto che a distanza di cinque stagioni della serie Netflix, Undici è davvero diventata una giovane donna, pronta a far valere le sue ragioni.

Millie Bobby Brown contro un fotografo

L'episodio si è verificato a Londra, alla presentazione della quinta stagione di Stranger Things, il 13 novembre, quando sul red carpet l'attrice 21enne, vera e propria star della serie, ha mostrato una certa frustrazione nell'assecondare la richiesta di un fotografo e infatti non l'ha ascoltato e gli ha anche risposto, andandosene poco dopo. Sì sa, durante questi eventi gli attori vengono fotografati in diverse pose, momenti, interazioni e sono in molti a chiedere che lo sguardo del divo di turno vada a favore di camera. Ed è così che a Millie Mobby Brown è stato chiesto: "Sorridi" e lei di tutta risposta: "Sorridi? E Fallo tu". Stando a quanto riportato dalla testata People, in realtà l'attrice sarebbe stata sobillata dalle richieste dei fotografi presenti e per liberarsene avrebbe reagito in quel mondo, per poi allontanarsi.

La questione delle molestie sul set della serie

Ultimamente l'attrice 21enne britannica era tornata a far parlare di sé proprio in occasione dell'uscita della serie Netflix, a seguito di alcune voci, a lei attribuite, sulle molestie di cui David Haorbour si sarebbe macchiato sul set della nota serie. I due hanno sfilato insieme, sorridenti e felici, lasciando intendere che non ci siano stati problemi tra loro. Se le foto parlano chiaro è questo ciò che è stato comunicato da quelle immagini, sebbene non è da escludere che per evitare l'effetto valanga sulla serie in uscita, nonché la fine di un'era delle piattaforme, si sia pensato di adottare un atteggiamento neutrale nei confronti dell'accaduto.