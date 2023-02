Per Judi Dench recitare è “quasi impossibile”, soffre di una malattia degenerativa agli occhi Per Judi Dench memorizzare le battute dei copioni sta diventando quasi “impossibile”. Il motivo è che l’attrice, 88 anni, soffre di una malattia degenerativa agli occhi, una maculopatia, che potrebbe progressivamente portare alla perdita della vista. Tuttavia non vuole arrendersi e continua, con metodi alternativa, a portare avanti la sua passione.

A cura di Elisabetta Murina

Per Judi Dench, 88 anni, recitare sta diventando sempre più difficile. A rivelarlo è stata la stessa attrice premio Oscar durante un'intervista rilasciata al Graham Norton Show, in onda sulla BBC. Il motivo è la progressiva perdita della vista a causa di una malattia degenerativa degli occhi che l'ha colpita e che, quindi, le rende quasi "impossibile" imparare le battute sui copioni.

Il problema alla vista di Judi Dench

L'attrice ha da sempre avuto un'ottima memoria fotografica che, fin dagli esordi nel mondo del cinema, l'ha aiutata a ricordarsi le battute dei suoi personaggi. Personaggi che le hanno conferito un successo a livello internazionale, facendole vincere un premio Oscar per la sua interpretazione della regina Elisabetta I in Shakespeare in Love. "Trovavo molto facile imparare le battute e ricordarle. Potrei recitare La dodicesima notte per intero ora”, ha dichiarato a proposito. Oggi però fa molta fatica a lavorare a causa di una degenerazione maculare, un problema che le rende quasi "impossibile" memorizzare le frasi e che potrebbe portarla a perdere la vista in modo irreversibile. Per questo motivo, dato che arrendersi non è una delle ipotesi, si è ingegnata per trovare una soluzione alternativa: "Devo trovare una macchina che non solo mi insegni le mie battute, ma mi indichi anche dove appaiono sulla pagina”. Poi fa sapere di poter contare sul sostegno di ottimi amici, sempre pronti a tenderle una mano nel momento del bisogno.

La carriera di Judi Dench

Nonostante i problemi di vista, Dench sta continuando a tenersi attiva e a portare avanti la sua professione: al momento infatti sta promuovendo il nuovo film Allelujah, basato su un'opera teatrale del 2017. L'attrice è considerata una delle migliori della sua generazione. Il successo, anche a livello internazionale, è arrivato grazie al ruolo di M nella serie di film di James Bond. Ha ricevuto be otto candidature agli Oscar e nel 1999 lo ha vinto come attrice non protagonista per il suo ruolo in Shakespeare in Love. Poi ha vinto due Golden Globe e anche 11 premi Bafta. Una carriera costellata da riconoscimenti, che ha spaziato negli ani dal piccolo al grande schermo, passando per il teatro.