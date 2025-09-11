Paola Cortellesi riceve il dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche: “Da domani sarò dottoressa”

L’attrice Paola Cortellesi ha ricevuto il dottorato honoris causa dall’Università di Tor Vergata che ha riconosciuto il suo impegno nel sensibilizzare il pubblico su temi quali la salute, il benessere e la dignità umana.

Paola Cortellesi ha ricevuto dall’Università di Tor Vergata il dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e Sanità pubblica durante una cerimonia che si è svolta il 10 settembre all’Auditorium Ennio Morricone. Con tale riconoscimento si è inteso rendere omaggio al lavoro svolto dall’attrice che, con le opere portate in scena tra cinema e teatro negli anni, ha saputo raccontare temi importanti come la dignità delle persone, la condizione delle donne e il valore della cura e del benessere. Proprio questo impegno le è valso il prestigioso riconoscimento accademico.

Paola Cortellesi e il valore del sorriso come “farmaco salvavita”

Durante la sua lectio magistralis, Cortellesi ha spiegato l’importanza del sorriso come gesto semplice ma potente, definendolo “un farmaco salvavita”. L’attrice ha inoltre raccontato come cinema e teatro possano aiutare a far riflettere su temi quali salute, fragilità e uguaglianza. Con la consueta ironia, inoltre, l’attrice e regista ha scherzato sul nuovo titolo ottenuto: “Da domani potrò essere chiamata ‘dottoressa’ e non solo dai parcheggiatori abusivi”. Ha precisato però, prevenendo le possibili polemiche, che il suo lavoro resta profondamente diverso da quello svolto ogni giorno dagli operatori sanitari.

Perché l’Università di Tor Vergata ha conferito il dottorato a Paola Cortellesi

Il rettore Nathan Levialdi Ghiron ha spiegato che il conferimento del dottorato honoris causa intendeva celebrare l’attrice in quanto figura capace di coniugare talento artistico e responsabilità sociale, facendo riferimento soprattutto a film come “C’è ancora domani” che hanno contribuito a sensibilizzare il pubblico su tematiche sanitarie e sociali. Accanto agli apprezzamenti, il titolo ha suscitato anche alcune critiche da parte di professionisti del settore infermieristico, che hanno sottolineato come il percorso accademico nelle scienze infermieristiche richieda anni di studio e pratica clinica.