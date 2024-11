video suggerito

Oronzo Canà e Aristoteles 40 anni dopo: si riunisce il cast de L’allenatore nel pallone con Lino Banfi La reunion tra i due protagonisti del film cult sul mondo del calcio: Lino Banfi e Urs Althaus, rispettivamente Oronzo Canà e Aristoteles, insieme al regista Sergio Martino. L’incontro al ristorante dell’attore pugliese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'allenatore nel pallone quarant'anni dopo. C'è stata una bellissima reunion tra i protagonisti principali di quel film, Lino Banfi, Urs Althaus e il regista Sergio Martino. Aristoteles riabbraccia quindi il suo mister in un appuntamento assolutamente unico al ristorante dell'attore pugliese, l'Orecchietteria. Lui è Urs Althaus, ex attore e modello svizzero che interpretò il ruolo dell'astro nascente del calcio brasiliano che a suon di gol salva la Longobarda facendo la felicità dei suoi tifosi e del mister Oronzo Canà.

La gag sui social

Lino Banfi, in un video pubblicato sui social network, ricanta la ninna nanna di Aristoteles, quella che al giocatore faceva passare la saudade brasileira. Lino Banfi, scherzando, ricorda il tempo che è passato: "Mamma mia, quanto tempo che è passato". Anche il regista Sergio Martino è intervenuto: "Per me, ormai, ci vuole solo la ninna nanna". Il regista, infatti, ha oggi 86 anni; due anni in meno rispetto a Lino Banfi. Urs Althaus, invece, è nato nel 1956 e quindi ha 68 anni.

Il successo del film L'allenatore nel pallone

"L'allenatore nel pallone" è un cult della commedia italiana. Il film racconta le gesta di Oronzo Canà, mediocre allenatore di calcio che viene chiamato alla guida della Longobarda per la sua prima esperienza in Serie A. È un film che ha avuto grande successo sia in sala che successivamente in televisione anche grazie alla partecipazione di personaggi legati al mondo del calcio come Nando Martellini, Zico, Roberto Pruzzo, Carlo Ancelotti, Giancarlo De Sisti, Francesco Graziani e Odoacre Chierico. Il film ha avuto un sequel ma solo 24 anni dopo, confermando più o meno lo stesso cast e aggiungendo alla Longobarda un'altra squadra immaginaria di un altro grande film sul tema, sempre diretto da Sergio Martino: la Marchigiana di Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone.