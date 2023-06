Oliver Stone: “Ho visto John Wick 4 e penso sia disgustoso, Keanu Reeves uccide 400 persone e non ha senso” Il regista di Platoon contro John Wick 4: “Keanu Reeves uccide, una cosa come tre, quattrocento persone in quel fottuto film. E in qualità di veterano del combattimento, devo dirtelo, nessuno di loro è credibile”.

Oliver Stone contro John Wick 4 e contro la nuova Hollywood. Il regista di Platoon, JFK e Nato il quattro luglio ha attaccato il film con Keanu Reeves, definendolo "poco credibile e disgustoso". Le dichiarazioni del regista sono arrivate mentre era in Romania dove ha ricevuto un premio alla carriera ospite del Transilvania Film Festival, che ha programmato una retrospettiva per il regista tre volte premio Oscar. È stato proiettato anche il suo ultimo documentario "Nuclear Now" dove insiste sull'energia nucleare, per lui diffamata a torto: "È forse la migliore speranza dell'umanità per evitare il cambiamento climatico. Il nucleare puoi mangiarlo a colazione, ma a Hollywood non piace, li spaventa".

Le parole di Oliver Stone

Oliver Stone è uno dei cineasti più importanti della storia della Settima Arte, per questo le sue parole sono come pietre. Ha commentato lo stato attuale di Hollywood prendendo come riferimento l'ultimo film "mainstream" visto, ovvero John Wick 4:

Ho visto ‘ John Wick 4 ‘ sull'aereo. Penso che il film sia disgustoso oltre ogni immaginazione. Disgustoso. Non so cosa stiano pensando le persone. Keanu Reeves uccide, una cosa come tre, quattrocento persone in quel fottuto film. E in qualità di veterano del combattimento, devo dirtelo, nessuno di loro è credibile. Mi rendo conto che è un film, ma è diventato un videogioco più che un film. Ha perso il contatto con la realtà. Al pubblico forse piace il videogioco. Ma io mi annoio.

L'attacco a Hollywood

L'attacco a Hollywood non è finito con la critica al film con Keanu Reeves. Ha parlato anche di Fast and Furious: “Quante auto possono schiantarsi? Quante acrobazie puoi fare? Qual è la differenza tra ‘Fast and Furious' e qualche altro film? È solo una cosa dopo l'altra. Che si tratti di un personaggio Marvel, di un supereroe o solo di un essere umano come John Wick, non fa alcuna differenza. Non è credibile".