“Non mangio più la carne rossa”: la rivoluzione di Martina Colombari comincia con la dieta La ex top model ha rinunciato a ogni tipo di intervento estetico e ha puntato tutto sull’alimentazione. Il segreto: “Ho eliminato la carne rossa dalla dieta”.

Una delle Miss Italia più amate di sempre: Martina Colombari. In una intervista a "Ok Salute e Benessere" racconta del suo rapporto con il tempo che passa. La ex top model ha rinunciato a ogni tipo di intervento estetico e ha puntato tutto sull'alimentazione. Il segreto: "Ho eliminato la carne rossa dalla dieta".

Le parole di Martina Colombari

Dopo essere stata eletta Miss Italia nel 1991, Martina Colombari ha cominciato una carriera nella moda che è durata ben vent'anni. Ha poi debuttato anche sul grande schermo con piccoli ruoli in commedie italiane, tra cui "Abbronzatissimi" e Paparazzi". Tra le sue opere più importanti, la partecipazioni alla fiction "Carabinieri". Dal 2004 è la moglie di Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan e oggi opinionista Sky. La coppia ha un figlio, Achille. Oggi Martina Colombari ha 47 anni e così ha raccontato il suo percorso per combattere l'età:

L’alimentazione, che era già piuttosto buona, è stata ricalibrata, anche nell’ottica di migliorare l’assetto intestinale e di non interferire con la mia leggera intolleranza al glutine e al nichel. Nessuna dieta, insomma, ho solo corretto il mio regime alimentare. Ho iniziato a mangiare la pasta integrale o di legumi, ma anche farro, orzo, quinoa, che cerco di abbinare a un piatto di verdure, cotte o crude. Ho eliminato la carne rossa e ridotto il consumo di quella bianca, delle quali non sono mai stata una grande amante, e porto poco in tavola il pesce, soprattutto perché trovo deplorevoli gli allevamenti ittici intensivi.

Ovviamente, non rinuncia mai alla frutta di stagione ed evita bibite gassate. Il vino? "Ogni tanto un buon bicchiere me lo bevo", ammette. E poi: "Una volta a settimana mi concedo il classico sgarro – una pizza o le lasagne, ad esempio – e fatico a stare lontana dal gelato".

Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Il segreto dell'eterna giovinezza

Martina Colombari, da una serie di esami, ha scoperto di avere un deficit di glutatione che integra con una serie di bustine. Da esami genetici è invece venuto fuori che le fibre della sua pelle sono poche elastiche e resistenti, così utilizza prodotti a base di collagene e di acido ialuronico. Ma il segreto dell'eterna giovinezza è tutto in sedute di ossigeno-ozonoterapia: