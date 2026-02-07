Non è stata Mediaset a far sospendere l’account Instagram dell’avvocato di Fabrizio Corona

Dopo la sospensione dell’account dell’avvocato Ivano Chiesa, Mediaset fa sapere che “contrariamente a quanto si sta insinuando in questi minuti” l’azienda è estranea all’oscuramento social del legale di Corona.

Dopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa, risulta non disponibile. Fonti di Mediaset hanno fatto sapere a Fanpage.it di non essere coinvolti in alcun modo nella sospensione dell'account social dell'avvocato.

"Contrariamente a quanto si sta insinuando in questi minuti, non è stata Mediaset a far sospendere l'account Instagram dell'avvocato Chiesa. Noi nell'oscuramento social non c'entriamo nulla", fanno sapere da Cologno Monzese.

Una precisazione che arriva mentre sui social si moltiplicano le speculazioni su un presunto e possibile allargamento dell'azione legale del Biscione anche al difensore di Corona, dopo che nei giorni scorsi l'ufficio legale di Mediaset aveva ottenuto la rimozione dei profili dell'ex re dei paparazzi da Instagram, TikTok e la cancellazione di Falsissimo da YouTube.

Il profilo dell'avvocato Ivano Chiesa, secondo quanto apprende Fanpage.it, è stato sospeso per violazione degli standard della community da parte di Meta.

Le ultime apparizioni dell'avvocato Chiesa sui social e a Gurulandia

Le ultime apparizioni dell'avvocato Ivano Chiesa erano state a dir poco esplosive. Dapprima, sui suoi social personali, aveva annunciato la volontà di denunciare Mediaset per estorsione in risposta alla lettera inviata dal Biscione ai locali che avrebbero dovuto ospitare Corona per le sue serate. Questo video avrebbe avuto un numero di commenti tale da giustificare l'intervento di Meta per violazione degli standard della community.

L'avvocato Ivano Chiesa era anche apparso in una puntata di Gurulandia nel quale aveva attaccato duramente proprio Mediaset, ma in quel caso il video non conteneva alcuna notizia riguardante la cancellazione dei profili di Fabrizio Corona. Segno che la registrazione era quindi precedente a questa notizia.