Nicolò Galasso figlio d’arte: Domenico Galasso in Mare Fuori è suo padre anche nella vita reale Nicolò Galasso è l’attore che interpreta il ruolo di O’ Pirucchio in Mare Fuori: il 24enne nella serie tv recita al fianco di suo padre, Domenico Galasso. “Nella seconda stagione l’ho dovuto odiare, non è una cosa facile da fare quando ami tanto una persona”. Sua madre è Marta Bucciarelli.

Nicolò Galasso, nato a Lanciano nel 1998, è l'attore che interpreta Tano O' Pirucchio in Mare Fuori. Il personaggio della serie televisiva di successo nell'ultimo episodio andato in onda ieri sera, giovedì 23 febbraio 2023, muore, ucciso da Mimmo (Alessandro D'Orria), dopo essere riuscito ad ottenere la libertà dal carcere minorile. Nonostante lo sforzo dei genitori e il nuovo lavoro in pizzeria, Tano ha pagato il caro prezzo della malavita. Un dettaglio curioso sull'attore riguarda la sua vita privata: il padre che piange la sua morte nella serie tv, è lo stesso nella vita reale. Si chiama Domenico Galasso ed è un attore teatrale, ha recitato anche in Don Matteo e Squadra Antimafia.

Chi sono i genitori di Nicolò Galasso, Domenico Galasso e Marta Bucciarelli

Nicolò e Domenico Galasso in Mare Fuori recitano i ruoli di O Pirucchio e suo padre: per il giovane detenuto dell'IPM chiamare il "collega" papà non è un problema. Domenico Galasso è suo padre anche nella vita reale. Quest'ultimo è un attore di teatro, presidente del Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara, è anche un docente di letteratura interpretativa e dizione all'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio a Chieti. Il giovane 24enne è un figlio d'arte a tutto tondo: sua madre, dalla quale il padre si è separato, è Marta Bucciarelli, anche lei artista di teatro.

Il giovane attore che recita il ruolo del detenuto nell'IPM di Napoli in un'intervista a Vanity Fair ha raccontato di aver avuto difficoltà a recitare alcune scene con il padre. "Nella seconda stagione l'ho dovuto odiare, non è una cosa facile da fare quando ami tanto una persona". Nicolò Galasso ha aggiunto che la cosa peggiore è stata "vedere tuo padre che fa il discorso al tuo funerale". Grazie a lui ha scoperto la sua passione per la recitazione: "Sogno di fare l'attore da quando avevo 9 anni, chiesi a mio padre di regalarmi la Divina Commedia".

La vita privata di Nicolò Galasso

Nicolò Galasso è estremamente riservato riguardo il suo privato. Non si conoscono infatti dettagli sulla sua vita sentimentale. Nel corso dell'intervista ha confessato di essere contento della notorietà che gli ha regalato Mare Fuori, nonostante il successo spesso ostacoli i suoi momenti di privacy: "Ma lo metti in conto quando scegli di fare un certo tipo di lavoro".