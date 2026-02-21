Nicole Snooki Polizzi, ex star di Jersey Shore, rivela: “Ho un tumore, dovrò operarmi”

Un annuncio che ha sorpreso i fan di tutto il mondo, ma che porta con sé una forza non da poco. Nicole Polizzi, conosciuta da tutti come Snooki, l'indimenticabile stella di Jersey Shore, ha rivelato attraverso i suoi canali social di aver ricevuto una diagnosi di tumore al collo dell'utero. La 38enne, icona della cultura pop degli anni 2010, ha deciso di condividere il suo percorso clinico per sensibilizzare il pubblico sull'importanza vitale dei controlli medici.

La diagnosi e l'intervento: "Scegliamo l'isterectomia". Nonostante lo shock iniziale, Snooki ha mostrato una determinazione ferrea. "Non è la notizia che speravo di ricevere, ma non è nemmeno la peggiore perché lo hanno scoperto in tempo", ha spiegato l'ex star di MTV, sottolineando come il tumore sia attualmente al primo stadio e quindi curabile. Per sconfiggere la malattia, l'influencer e imprenditrice dovrà sottoporsi a un intervento di isterectomia: "L'oncologo mi ha detto che potrei fare sia la chemioterapia che la radioterapia, ma penso che la scelta più intelligente in questo caso sia l'isterectomia. Andrà tutto bene, affronterò la situazione e la porterò a termine".

L'appello sulla prevenzione. Il racconto di Snooki si è trasformato rapidamente in un monito per tutte le sue follower. L'influencer ha confessato di aver sottovalutato alcuni segnali e di aver rimandato i controlli per timore del responso: "Volevo rimandare perché avevo paura. Alla fine ci sono andata e ho scoperto il tumore". Polizzi ha poi spiegato di aver avuto Pap test anomali per almeno tre o quattro anni prima di arrivare alla diagnosi definitiva. Proprio per questo, ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà e coraggio: "Siamo una comunità di donne e molte vivono tutto questo in silenzio, senza nessuno con cui confrontarsi, spaventate e sole. Non fatelo".