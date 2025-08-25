Morta l’attrice spagnola Veronica Echegui, aveva 42 anni

È morta a 42 anni l’attrice spagnola Veronica Echegui. Ricoverata in ospedale a Madrid, non sono state chiarite le cause della sua scomparsa. Era diventata famosa come protagonista del film Yo soy L Juani di Bigas Luna, negli anni aveva preso parte a numeri progetti tra cinema e serie, come l’ultima su Apple TV.

È morta all'età di 42 anni l'attrice spagnola Veronica Echegui, era diventata famosa per aver essere stata la protagonista del film Yo soy La Juani di Bigas Luna, del 2006. A causa di una malattia era ricoverata all'ospedale 12 Ottobre di Madrid, dove è finita nella serata di domenica, come riportato dalla testata El Mundo da alcuni fonte a lei vicine.

Le cause della scomparsa di Veronica Echegui non sono state chiarite, anche perché l'attrice non aveva mai raccontato di aver avuto problemi di salute. Prima del debutto con il film di Bigas Luna che l'ha resa nota specialmente al pubblico spagnolo, la recitazione era già nelle sue corde e aveva deciso che sarebbe stata la sua strada. La sua, d'altronde, è una famiglia intrisa di cultura, nella quale spiccano il premio Nobel per la letteratura José Echegaray e il commediografo Miguel Echegaray, di fatti il nome completo dell'artista è Veronica Fernández de Echegaray.

Quando fu scelta per interpretare il personaggio de La Juani, il regista raccontò di aver trovato in lei le caratteristiche perfette per raccontare la storia di una ragazza di periferia, immersa in una relazione tossica, che cerca di cambiare la sua vita. E, in effetti, dall'apparizione in quel film la vita di Veronica Echegui è decisamente cambiata. La sua interpretazione le valse una nomination al Goya come miglior attrice esordiente che, però, quell'anno fu vinto da Ivana Baquero per Il labirinto del fauno. Nella sua carriera non sono mancati ruoli in altri film o serie televisive. Su Apple TV, infatti, era co-protagonista della commedia romantica di Dani de la Orden dal titolo A muerte, arrivata in piattaforma il 15 giugno. Per Prime Video, invece, ha recitato accanto a Sam Clafin per The Book of love. Tra i progetti a cui ha preso parte, principalmente commedie romantiche o film indipendenti, ci sono Tocar el cielo , El menos de los males , 8 citas , La casa de mi padre , El patio de mi cárcel.