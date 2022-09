La morte di Paola Cerimele in un incidente, l’uomo che ha causato lo schianto era ubriaco I familiari di Paola Cerimele, l’attrice scomparsa lo scorso 25 agosto a seguito di un terribile incidente stradale, chiedono che venga avviata una nuova perizia tecnica per chiarire la dinamica dell’incidente dal momento che il conducente dell’auto era ubriaco.

A cura di Ilaria Costabile

Chiedono giustizia i familiari di Paola Cerimele, l'attrice scomparsa a seguito di un terribile incidente lo scorso 25 agosto lungo la Trignina, al km 44,800, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Lipioni, nel Vastese. Le sorelle e il fratello della donna chiederanno al pm una perizia tecnica che possa stabilire la dinamica dell'incidente e decretare, quindi, le circostanze in cui si è verificata la morte della 48enne, dal momento che l'uomo alla guida dell'auto che ha causato lo schianto era ubriaco.

Il conducente dell'auto era ubriaco

Per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, quindi, i familiari della vittima si sono rivolti ad uno studio specializzato in risarcimenti, avanzando una richiesta al pubblico ministero di approvare ulteriori perizie nell'indagine per omicidio stradale che ha coinvolto il 51enne alla guida dell'auto che ha travolto Paola Cerimele. Alle ore 15 dello scorso 25 agosto, sul tratto di autostrada in direzione Termoli, l'attrice ha avuto uno scontro frontale con una Fiat Panda che, con molta probabilità dai primi rilievi effettuati, sembra che a seguito di un sorpasso non consentito non avrebbe fatto in tempo a rientrare nella giusta corsia, finendo per scontrarsi con l'auto dell'attrice. Al suo fianco la donna aveva il compagno, Raffaello, che pur essendo gravemente ferito è ancora in vita. Sembrerebbe che l'uomo, accusato di aver ferito anche un'altra persona, fosse in uno stato di alterazione psicofisica. Attualmente il procedimento penale è sotto la supervisione della Procura di Vasto.

La carriera di Paola Cerimele

Paola Cerimele, diplomatasi all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, aveva preso parte a numerosi progetti cinematografici nel corso della sua carriera. Era stata ultimamente protagonista del film "Oltre la linea gialla", premiato anche al Garden State Film Festival di Atlantic City, ma figurava in film come "Non ti muovere" con Sergio Castellitto o anche "Attacco allo Stato" con Raoul Bova e ancora "Ti presento Sofia" con Fabio De Luigi e "Cambio Tutto" al fianco di Neri Marcoré e Valentina Lodovini. La sua più grande passione, però, era il teatro e con il compagno Raffaello Lomabardi aveva fondato anche "La Compagnia stabile del Molise". Sul palcoscenico aveva lavorato con Lucrezia Lante Della Rovere, Lello Arena, Vanessa Gravina e altri interpreti assai noti.