Morta Diane Ladd, addio all’attrice di Alice non abita più qui: era stata candidata a tre premi Oscar

Se ne va a 89 anni l’attrice Diane Ladd. A darne notizia la figlia, Laura Dern, con cui aveva recitato spesso ed era stata candidata a un Oscar per lo stesso film: “La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo”.

L’attrice americana Diane Ladd, tre volte candidata all’Oscar come miglior interprete non protagonista per i film Alice non abita più qui, Cuore selvaggio e Rosa Scompiglio e i suoi amanti. L'attrice è scomparsa all’età di 89 anni nella sua casa di Ojai, in California.

Lo ha annunciato sua figlia, l’attrice Laura Dern, nata dal matrimonio con l'attore Bruce Dern, tramite un portavoce a Variety: "La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo, mia madre Diane Ladd, è morta questa mattina con me al suo fianco, nella sua casa a Ojai, in California. È stata figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più grande che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla. Ora vola con i suoi angeli".

Anche Bruce Dern, il suo primo marito, l’ha ricordata con parole affettuose a Us Weekly: "Era una donna divertente, intelligente e gentile, ha vissuto una bella vita. Era un’ottima compagna di squadra per i suoi colleghi attori… Ma, cosa più importante per me, è stata una madre meravigliosa per la nostra incredibile figlia. E per questo le sarò per sempre grato".

La carriera di Diane Ladd

Nata come Rose Diane Ladner il 29 novembre 1935 a Laurel, Mississippi, Diane Ladd è divenuta celebre dagli anni ’70 in poi. Il suo ruolo come Flo in Alice non abita più qui, diretta da Martin Scorsese, le valse la prima nomination all’Oscar e il BAFTA come miglior attrice non protagonista. Ha poi lavorato con registi di grande spessore come Roman Polański in Chinatown, del 1974 e David Lynch, che nel 1990 la volle in Cuore selvaggio nel ruolo della madre della protagonista (interpretata proprio dalla figlia Laura Dern). Anche per quel film ottenne una candidatura all’Oscar.

Le candidature agli Oscar, il sodalizio con la figlia

Nel 1991 arrivò la sua terza ed ultima candidatura agli Oscar per Rosa Scompiglio e i suoi amanti di Martha Coolidge. Una annata memorabile perché vide madre e figlia candidate per lo stesso film. Madre e figlia recitarono insieme in diverse produzioni, come Daddy and Them di Billy Bob Thornton e la serie HBO Enlightened. La loro relazione è considerata una delle più amate nel panorama cinematografico americano.

Con la figlia, Laura Dern

Nel corso della sua lunga carriera, Ladd prese parte a decine di pellicole — tra le quali National Lampoon's Christmas Vacation, Primary Colors, 28 giorni e Joy di David O. Russell — e fu protagonista anche in televisione. Nel 1981 vinse un Golden Globe per la serie Alice (ispirata al film di Scorsese) e ottenne candidature anche agli Emmy. Nel 1995 fece il suo esordio dietro la macchina da presa con Mrs. Munck, uno spettacolo televisivo che scrisse, diresse e interpretò.