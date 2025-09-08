spettacolo
Micol Olivieri svela quanto ha guadagnato per il ruolo di Alice de I Cesaroni: “Parliamo di cifre importanti”

Micol Olivieri ripercorre la sua carriera in un’intervista e svela quanto ha guadagnato stagione per stagione per il ruolo di Alice nella serie I Cesaroni. Il primo contratto prevedeva una percentuale di crescita per la seconda e terza stagione, ecco di quali cifre si parla.
A cura di Sara Leombruno
Immagine

Micol Oliveiri ripercorre la sua carriera in un'intervista e svela quanto ha guadagnato stagione per stagione per il ruolo di Alice nella serie I Cesaroni. Il primo contratto prevedeva una percentuale di crescita per la seconda e terza stagione, ecco di quali cifre si parla.

Le cifre del contratto per il ruolo di Alice

Ospite di No Lies Podcast, l'attrice e ora influencer ha spiegato che, per le prime tre stagioni, lei e i suoi colleghi hanno firmato un primo contratto con l'opzione della seconda e terza stagione: "C'era una percentuale di riferimento un po' più alta per la seconda e terza, poi la quarta è stata sé e la quinta a sé, eravamo intorno ai 140-150mila". Per la prima stagione, invece, la cifra era inferiore: "Si aggirava intorno ai 50-60mila". Molti soldi per una ragazzina, visto che al tempo era ancora minorenne: "Si parla di cifre importanti, non ho mai dovuto chiedere la paghetta a mio padre".

Inizialmente, essendo ancora sconosciuta nell'ambiente della Tv, a lei non erano concessi gli stessi benefit di colleghi più noti, come l'autista: "Mia madre non aveva la patente, prendevamo la metro per andare a Cinecittà". Nel corso degli anni, poi, ha richiesto di averne uno tutto suo. Si trattava di persone comuni che lavoravano sul set: "Non immaginate macchinoni, spesso vengono con la Panda, sono persone che lavorano sul set che ti vengono a prendere".

Olivieri non ci sarà nella nuova stagione

Nel frattempo, manca sempre meno al ritorno ufficiale de I Cesaroni. La nuova stagione vedrà tantissimi volti storici, ma Micol Olivieri non ci sarà. Qualche mese fa, su la stessa attrice a spiegare di non essere mai stata riconvocata: “Io non ho mai ricevuto nessuna proposta”, chiarì rispondendo a quanti le avevano chiesto di dire la sua a proposito della polemica a distanza con gli attori che non hanno ritenuto opportuno entrare a far parte del nuovo progetto. Lei ha scelto di dedicarsi a pieno alla sua carriera da influencer, motivo per cui si era detta “appagata così, ma rimane un bellissimo ricordo e così resterà per sempre”.

CONDIVISIONI
