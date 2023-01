Matteo Messina Denaro catturato con il Metodo Dalla Chiesa, Rita: “Orgogliosa, papà continua a vivere” La cattura di Matteo Messina Denaro è avvenuta seguendo il metodo messo a punto dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La figlia Rita ha commentato: “Che i ROS abbiano usato il metodo Dalla Chiesa, per me è stato motivo d’orgoglio, mio padre continua a vivere ancora oggi in ognuno di loro”.

A cura di Daniela Seclì

Rita Dalla Chiesa è intervenuta nel corso della puntata di Mattino Cinque trasmessa martedì 17 gennaio. La figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha commentato l'arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto lunedì 16 gennaio presso la clinica La Maddalena a Palermo: "Motivo di orgoglio come figlia, come cittadina sono vicina a chi ha battuto le mani ai nostri Carabinieri".

Catturato Matteo Messina Denaro, il commento di Rita Dalla Chiesa

Il Generale Luzi ha fatto sapere che Matteo Messina Denaro è stato catturato con quello che viene definito "Metodo Dalla Chiesa", perché si basa sui metodi utilizzati e consigliati dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per combattere la mafia. La figlia Rita si è detta orgogliosa:

Come ha detto il Comandante Generale Luzi, quello utilizzato dai ROS era il metodo Dalla Chiesa, è chiaro che per me sia stato motivo d'orgoglio, il fatto che mio padre continui a vivere ancora oggi in ognuno di loro. Come cittadina, sono vicina a chi ha battuto le mani e ha detto "Bravi" ai carabinieri e a tutte le Forze dell'Ordine e alla Magistratura. È stata una cattura molto, molto faticosa che ci aspettavamo ormai da tanti anni. Forse l'avevamo anche messa un po' da parte, pensavamo che non ce l'avrebbero più fatta. Anche se tutti avevamo la sensazione che lui fosse lì, che non si fosse mai mosso dalla sua Sicilia. Dove sarebbe andato, senza tutti i suoi fiancheggiatori? Senza tutti i suoi amici? Ma ti pare che a Castelvetrano, una cittadina che non è grandissima, non si sappia tutto di tutti? Questo è il mio dubbio. Magari lo sapevano e stavano zitti per paura.

Poi, ha concluso rimarcando come non si debba fare l'errore di abbassare la guardia, perché la mafia non è stata ancora sconfitta del tutto: "La mafia non è finita con l'arresto di Matteo Messina Denaro. Si infiltra dappertutto. Continua a esistere. Se si tratta di una mafia addomesticata? Credo che la mafia non si possa addomesticare. È fatta di uomini che non hanno il minimo senso di una società civile e del modo civile di rapportarsi agli altri. Loro sparano, uccidono, fanno tutto quello che non dovrebbero fare. Però, ti posso assicurare, che quella di ieri è stata una grandissima vittoria e non possiamo assolutamente sottovalutarla. Matteo Messina Denaro, ricercato da 30 anni, è stato arrestato. Questo è stato il primo step, poi dopo cercheremo di salire altre scale per cercare altre persone. Con lui non finisce la mafia, di questo sono convinta".

Leggi anche Come ha fatto Messina Denaro a curarsi alla clinica La Maddalena per un anno senza essere scoperto

Metodo Dalla Chiesa: in cosa consiste

Il Generale Luzi, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato in cosa consiste il Metodo Dalla Chiesa che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro: