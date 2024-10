Massimo Lopez: “Lo scioglimento de Il Trio con Solenghi e Marchesini colpa mia, soffrivo la ripetitività”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno ospiti della prossima puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 19 ottobre in seconda serata su Rai1. I due attori hanno parlato per la prima volta dello scioglimento del gruppo comico ‘Il Trio', di cui hanno fatto parte insieme ad Anna Marchesini e che è diventato molto popolare tra gli Anni Ottana e Novanta.

La spiegazione di Massimo Lopez

Nello studio di Ciao Maschio, Lopez ha spiegato che "non c'è stata una ragione precisa" che ha portato allo scioglimento de Il trio. Nello specifico, l'attore ha spiegato che prima di arrivare a una rottura aveva proposto agli altri membri una sorta di pausa di qualche anno:

Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio perché cominciavo a soffrire un po' la ripetitività di certe cose. Mi sentivo meno creativo, mi sembrava di dover forzare un po' la mano e allora proposi a loro, addirittura una cosa un po' ingenua dicendo perché non ci fermiamo un po', tre o quattro anni e poi ci ritroviamo. Come una pausa di riflessione di una coppia. La classica pausa di riflessione.

Pausa che però si rivelò fatale, tanto che poi non ci fu nessun ritorno del trio comico:

Fu ingenua la proposta perché chiaramente uno si ferma tre o quattro anni, ma poi dopo ognuno giustamente aveva cominciato a fare altre cose, quindi si rimandava sempre fin quando poi siamo arrivati alla voglia di essere insieme, di fare un revival del nostro trio. Però non fu possibile un po' per l'avanzamento della malattia di Anna, un po' per discorsi di budget.

La versione di Tullio Solenghi

Anche Tullio Solenghi, nello studio di Caso Maschio, ha parlato dell'accaduto spiegando di rimpiangere quegli anni, senza mezzi termini: "Avere per dodici anni il nostro tipo di alchimia credo sia una cosa abbastanza singolare. Come fai a non avere nostalgia di quei tempi? Eravamo tutti giovani’’.