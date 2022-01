Massimo Cannoletta torna a l’Eredità, quanti soldi ha vinto il Campione e cosa fa oggi Massimo Cannoletta è tra gli ospiti della puntata speciale de L’Eredità dedicata al Festival di Sanremo. L’ex campione del game show di Rai1 è diventato un volto iconico del programma che gli ha aperto anche una carriera in tv.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata speciale de L'Eredità dedicata al Festival di Sanremo è Massimo Cannoletta. L'ex campione del game show di Rai1, tra i più bravi concorrenti che si siano mai visti nella storia del programma condotto da Flavio Insinna, torna in prima serata per rispondere ad una sfilza di domande, ma stavolta tutte incentrate sulla kermesse. Dopo la sua incredibile vittoria, l'ex professore ha trovato una nuova collocazione in tv, dove ha alimentato la sua passione per la divulgazione culturale.

Massimo Cannoletta e l'esperienza all'Eredità

Il nome di Massimo Cannoletta è entrato a pieno titolo nella storia della televisione italiana, dal momento che la sua cultura e la fermezza con cui ha risposto alle centinaia di domande postegli in mesi e mesi di partecipazione a L'Eredità gli hanno conferito il soprannome di "enciclopedia umana" affibbiatogli proprio da Flavio Insinna. Il campione ha incassato circa 200mila euro, una somma considerevole, tra le più alte conquistate in tanti anni di game show. Eppure il suo percorso è stato segnato anche da momenti in cui sentiva di essere di peso alla trasmissione, tanto da sbagliare appositamente una risposta. Il suo passaggio nel gioco di Rai1 è stato però significativo, anche da parte del pubblico che si era affezionato alla sua storia.

Cosa fa oggi Massimo Cannoletta

Quando è arrivato all'Eredità, infatti, il professore Massimo Cannoletta non lavorava da mesi e durante la pandemia il gioco è riuscito a dargli anche un briciolo di notorietà, che gli è servita per ampliare la sua passione anche sui social, dove il suo account Instagram è seguito da circa 88mila persone, interessate a conoscere aspetti nuovi dell'arte, della letteratura, della storia e non solo. Questa sua vocazione da divulgatore è stata adocchiata da Serena Bortone che ha tirato Cannoletta nel suo programma pomeridiano, Oggi è un altro giorno, dove gli è riservato uno spazio apposito per piccole lezioni o spiegazioni quotidiane. Nel fine settimana, poi, è il turno di Citofonare Rai2, la trasmissione di Simona Ventura e Paola Perego, che lo hanno voluto nel loro show.