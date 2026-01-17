spettacolo
video suggerito
video suggerito

Massimo Boldi escluso dai tedofori per le dichiarazioni in un’intervista: “Incompatibili con i valori olimpici”

Ancora caos tedofori. Il Comitato olimpico esclude l’attore dopo le sue parole in un’intervista dal titolo “Io tedoforo, ma lo sport è la f… Altro che neve, amo l’aperitivo”. Poi le scuse di Boldi: “Voleva essere una battuta ironica, si è rivelata inopportuna”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Andrea Parrella
179 CONDIVISIONI
Immagine

Massimo Boldi è stato escluso dalla lista dei tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La decisione, come spiegato dal Comitato Organizzatore, arriva dopo la pubblicazione di un’intervista su un quotidiano nazionale nella quale l’attore ha espresso affermazioni giudicate non compatibili con i valori olimpici e con i principi che guidano il lavoro della Fondazione.

Il cosiddetto “caso tedofori” è al centro del dibattito da settimane, anche a causa delle polemiche sollevate da ex atleti rimasti esclusi dalla staffetta, mentre tra i prescelti figurano personaggi estranei al mondo dello sport. Particolarmente eclatante era stato il caso di Gabriele Sbattella, l'uomo gatto, che aveva risposto alle polemiche attraverso un'intervista a Fanpage.

Nell’intervista che ha portato alla squalifica, rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Boldi aveva commentato con toni ironici la sua nomina: "Non ho mai mosso un muscolo, non sono uno sportivo. Ma il Comitato Olimpico mi ha chiamato e io ho accettato, senza prendere un euro". L’attore aveva poi aggiunto di essere stato rassicurato su un percorso breve di "solo seicento metri", scherzando infine sulle uniche “discipline” in cui si riteneva campione: "la f… e gli aperitivi".

Leggi anche
L'Uomo Gatto risponde alle polemiche sui tedofori di Milano-Cortina: "Selezionato per merito, denuncerò chi diffama"

In una nota ufficiale, il Comitato Organizzatore ha ribadito che portare la Fiamma Olimpica "rappresenta un privilegio e una responsabilità" e richiede che i tedofori incarnino e promuovano valori fondamentali come rispetto, unità e inclusione. La Fondazione ha inoltre ricordato che la nomina dei tedofori coinvolge diversi soggetti, dalle istituzioni locali agli sponsor, dai CONI regionali al Comitato Olimpico Internazionale, assicurando che la staffetta continuerà a riflettere pienamente lo spirito olimpico.

Poche ore dopo l’esclusione, Boldi ha diffuso una nota di scuse dichiarando di aver fatto una battuta che "voleva essere leggera e ironica, ma che si è rivelata inopportuna e offensiva nei confronti delle donne e non in linea con i principi di rispetto e inclusione che ispirano il movimento olimpico. Per questo ha voluto chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite ferite e al Comitato Organizzatore". Nella nota si legge quindi che: "Il Comitato aveva motivato la propria decisione sottolineando l’incompatibilità di quelle affermazioni con i valori olimpici e con il lavoro svolto in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Boldi ribadisce oggi la sua stima per l’evento e per il suo significato di unità e condivisione, auspicando che le sue scuse possano contribuire a chiudere una vicenda che lo ha profondamente amareggiato. L’artista conferma il proprio impegno a promuovere messaggi di rispetto e sensibilità, riconoscendo l'importanza del ruolo pubblico e della responsabilità che ne deriva".

Personaggi
179 CONDIVISIONI
Immagine
Live
C'è posta
Per te
C'è posta per te stasera in diretta su Canale 5: ospiti Emma e De Martino
La programmazione di Rai per sfidare Maria De Filippi
Cosa è successo nella prima puntata di sabato 10 gennaio
Can Yaman a C'è posta nella sera del fermo a Istanbul: la coincidenza che nessuno poteva immaginare
C'è posta e l'ossessione per il napoletano traditore: Manuel conferma lo schema fisso di De Filippi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views