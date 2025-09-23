Mario Adinolfi: “Peso 175 chili, ne voglio perdere altri 48. Lo faccio per mia figlia che soffre di anoressia”

Mario Adinolfi prima e dopo fonte: Frezza La Fata/IPA – Facebook

Mario Adinolfi continua a perseguire il proposito di dimagrire. Il giornalista ed ex concorrente dell'Isola dei famosi ha ribadito di affrontare questa battaglia per dare un esempio concreto alla figlia Clara e dimostrarle che lottando è possibile riconquistare la felicità. Clara soffre di anoressia.

Mario Adinolfi ha svelato di pesare 175 Kg. Prima di partire per l'isola, come aveva raccontato su Fanpage.it, pesava 227.9 chili. Una volta tornato a Roma, con 34 chili in meno, ha iniziato ad avvertire dolori fortissimi ed è stato costretto a recarsi in ospedale. Tornando a casa e riprendendo a mangiare ha ripreso subito dieci chili. Così si è affidato ai medici: "Grazie all’intervento dell'equipe medica che mi ha messo sotto Tirzepatide ho riperso quella decina e pure altri 18 chili dal 9 luglio e dunque 28 chili in 75 giorni".

L'obiettivo non è ancora raggiunto. Mario Adinolfi, infatti, ha intenzione di perdere ancora peso. In particolare, si è posto come traguardo Natale per perdere altri 48 chili. Tuttavia, fa un'importante precisazione. In un percorso tanto difficile occorre farsi seguire dai medici, fare sport, mangiare sano, altrimenti si può mettere gravemente a rischio la propria salute:

Ora l’obiettivo è perderne altri 48 prima di Natale, sempre sotto controllo medico, sempre con l’iniezione settimanale in pancia di Tirzepatide, accompagnata da dieta personalizzata e chilometri a piedi.

Infine, ha ribadito che il sacrificio che sta facendo non è solo finalizzato a tornare in forma ma anche a dare una mano a sua figlia Clara a lottare a sua volta. La giovane, infatti, soffre di anoressia nervosa: "Faccio tutto questo in tandem, come sa chi ha seguito l’Isola, con la mia adorata figlia Clara che combatte la malattia dell’anoressia. Anche stamattina ce lo siamo detti: felicità è la lotta".