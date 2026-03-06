Mario Adinolfi fa l’iniezione e la posta sui social per festeggiare: “Ho perso già 70 chili”

Mario Adinolfi ha tagliato il traguardo dei settanta chili persi dal 3 maggio, ovvero la data in cui iniziò l'avventura all'Isola dei Famosi. In un video pubblicato sui social spiega che deve tutto alla somministrazione del Tirzepatide, ma soprattutto al sostegno della moglie e alla sua motivazione personale: "Il farmaco", spiega "non basta".

Il miracolo di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi ha cominciato il percorso proprio al ritorno dall'Isola dei Famosi, prendendo come spunto i miglioramenti dati dall'esperienza fatta proprio in Honduras. "Sono grato a chi me lo ha consigliato", ha spiegato ringraziando anche i fan per il supporto continuo.

Oggi sono settanta chili persi dal 3 maggio, data in cui partii per l’Isola dei Famosi in Honduras e pesavo 227.9 kg. Devo molto a sette mesi di somministrazione di Tirzepatide, oggi da 10 mg, che però va compiuta sotto stretto controllo medico. Il farmaco non basta. Servono motivazione personale, sostegno coniugale (è Silvia a girare questo video), attenzione medica, capacità di sacrificio ma il farmaco aiuta a portare a casa risultati straordinari. Sono grato a chi me lo ha consigliato. E sono grato a voi per il sostegno in questi mesi faticosi, portati avanti con il sorriso anche grazie al tifo che avete fatto per me.

Trascinato in tribunale da Mediaset

Se da un lato Adinolfi può festeggiare, dall'altro dovrà far fronte a una battaglia legale contro Mediaset. Il Biscione, infatti, lo ha trascinato in tribunale per aver rilanciato una serie di post di Fabrizio Corona e per aver scritto anche in maniera lesiva di Alfonso Signorini. A seguito della denuncia, Mediaset ha richiesto in maniera esplicita la rimozione di diciannove contenuti ritenuti "illeciti, diffamatori e lesivi" nei quali Adinolfi accusava Cologno Monzese di "metodi ricattatori".