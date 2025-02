video suggerito

Manuela Arcuri: "Durante un provino un regista mi chiese di alzare la maglia e fargli vedere il seno" Ospite di Verissimo, Manuela Arcuri ha raccontato a Silvia Toffanin uno spiacevole episodio di avanches indesiderate ricevute durante la sua carriera: "In uno dei primi provini un regista mi chiese di alzare la maglia e fargli vedere il seno, ero solo una ragazzina".

A cura di Elisabetta Murina

Manuela Arcuri è stata ospite di Verissimo nella puntata del 2 febbraio. L'attrice ha ripercorso la sua carriera e raccontato uno spiacevole episodio capitatole durante uno dei primi provini: "Un regista mi disse di alzarmi la maglietta e fargli vedere il seno". Poi ha parlato della sua vita privata, di quanto per un periodo i paparazzi la seguissero ovunque andasse, tanto da non permetterle di vivere serenamente le relazioni.

"Un regista mi disse di fargli vedere il seno"

Sono diverse le attrici che, ospiti di Verissimo, hanno raccontato a Toffanin alcuni episodi di avanches indesiderate subite durante la loro carriera. La conduttrice ha fatto la stessa domanda anche ad Arcuri, che ha risposto: "A me qualche volta è successo". Poi il racconto dell'episodio, quando un regista durante un provino le ha chiesto di alzarsi la maglietta: "Un regista, non si sa se reale o finto, durante il provino mi disse ‘fammi vedere il seno, alzati la maglietta'. A parte l'imbarazzo di una ragazzina, è stato uno dei tanti momenti in cui ho pensato che questo lavoro non facesse per me. Non mi sentivo nel posto giusto, ero tornata delusa". Arcuri ha poi aggiunto: "Alcuni registi ci provavano, ti chiedevano un appuntamento. Mi è capitato soprattutto durante la prima fase della mia carriera, erano dei ‘marpioni'. Noi donne siamo bersagliate, dobbiamo essere forti e coraggiose, saper rispondere".

Manuela Arcuri e l'invadenza dei paparazzi nella sua vita

Confidandosi con Silvia Toffanin, Arcuri ha parlato anche della sua vita privata. Per un periodo l'attrice ha sofferto a causa della troppa invadenza dei paparazzi nella quotidianità: "Sono stata davvero bersagliata, era diventato un tormento. Mi affiancavano tanti fidanzati che non erano veri, diventava complicato e non riuscivo ad avere una vita tranquilla. Ovunque andavo, ero seguita da paparazzi che volevano rubare delle mie voto". Sono diversi gli uomini che, ha spiegato, le si sono avvicinati solo perché in cerca di notorietà e non per reale interesse: "Ho avuto fidanzati che volevano solo apparire sui giornali e sulle copertine. Me ne accorgevo quando ci davamo il primo bacio, c'erano i paparazzi e sapevo che era stato lui a chiamarli. Ho ricevuto delusioni tanto forti".