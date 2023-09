Malore per l’attore francese Pierre Arditi, fermato il suo spettacolo teatrale a Parigi Malore in scena per l’attore francese Pierre Arditi che, durante uno spettacolo a Parigi, ha avuto delle difficoltà nel parlare al punto da essere portato d’urgenza in ospedale. Secondo la stampa francese potrebbe trattarsi di un ictus.

A cura di Ilaria Costabile

L'attore francese Pierre Arditi ha avuto un malore nella serata di mercoledì 27 settembre, mentre era in scena al teatro Edouard VII, uno tra i più noti di Parigi. Stando a quanto riportato dai media francesi, l'accaduto si sarebbe verificato poco l'inizio dello spettacolo "Lapin" in cui era in scena con Muriel Robin.

Il malore in scena a Parigi

Settantotto anni, Pierre Arditi è stato portato immediatamente in ospedale, il Lariboisière nel quindicesimo arrondissement, pur essendo ancora cosciente subito dopo aver manifestato delle difficoltà nel parlare, balbettando sulla scena, come si evince dalle testimonianze raccolte a seguito dell'accaduto, alcuni hanno anche pensato si trattasse di un atto dello spettacolo, ma è stata l'espressione di Muriel Robin con lui sul palcoscenico, a confermare che si stesse verificando qualcosa di ben più grave.

Secondo l’emittente BFMTV, potrebbe trattarsi di un sospetto ictus. Lo spettacolo è stato sospeso all'istante ed è stato chiesto al pubblico di lasciare la sala, ma non sono state fornite altre informazioni ai presenti, circa le condizioni di salute dell'attore se non un rassicurante "va tutto bene", almeno stando a quanto riportato dalla stampa d'oltralpe.

Pierre Arditi icona di teatro e cinema francese

Pierre Arditi è uno degli attori più noti del panorama artistico francese, grande protagonista a teatro, ma anche al cinema è comparso in diversi film di registi assai noti come Alain Resnais e Claude Lelouch. Tra film e opere teatrali, non sono mancate anche partecipazioni a serie televisive, come Benjamin Lebel – Delitti D.O.C, mentre di recente aveva preso parte anche al film "Les Estivants" (I villeggianti) diretto da Valeria Bruni Tedeschi nel 2018. Oltre alla sua attività di interprete teatrale e cinematografico, ha lavorato anche come doppiatore, prestando la sua voce a Christopher Reeve nella trilogia di Superman, a Terence Hill nei film di Trinità e infine anche nei film per bambini come Kung Fu Panda, dove ha animato il personaggio di Shifu.