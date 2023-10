Morto l’attore Henri Serre, indimenticabile in Jules et Jim di Truffaut

Morto l'attore e cantante francese Henri Serre, divenuto noto soprattutto per il ruolo indimenticabile di Jim nel film di "Jules e Jim", del 1962. L'attore è morto lunedì 9 ottobre a 92 anni nella sua casa di famiglia a Saint-Jean-de-Bruel, nel sud della Francia, ma il quotidiano francese La Dépêche du Midi ne ha dato notizia solo nelle scorse ore. Una grande perdita per la cultura francese, un volto che si era inevitabilmente legato al personaggio iconico che Truffaut aveva ricavato dal romanzo omonimo Henri-Pierre Roché.

Nato a Sète il 26 febbraio 1931, Henri Serre era stato un cantante negli anni Cinquanta, collaborando con Jean-Pierre Suc e registrando una serie di album. Poi nel decennio successivo ha iniziato il suo percorso nel cinema debuttando proprio nel 1962 come coprotagonista di uno dei capisaldi della Nouvelle Vague, interpretando Jim nel leggendario al fianco di Jeanne Moreau nel ruolo di Catherine e Oskar Werner in quello di Jules. Memorabile il suo monologo rivolto proprio a Catherine, protagonista con Jules e Jim del triangolo amoroso che lei stessa ha provato a creare:

C'è una donna su di una nave che si dà col pensiero a un tale che non conosce affatto. Ciò mi ha colpito come una confessione, è così che tu esplori l'universo. Anch'io ho questo genere di curiosità, forse tutti ce l'hanno, ma io per te so farne a meno mentre tu non sai farlo per me. Anche io penso che in amore la coppia non sia affatto l'ideale, basta guardarsi intorno. Hai voluto costruire qualcosa di più rifiutando l'ipocrisia, il quieto vivere, hai voluto inventare l'amore ma senza un minimo di umiltà, solo con l'egoismo. No, guardiamo in faccia alla realtà, il nostro amore è un fallimento, non ci resta niente. Tu hai voluto plasmarmi su di te, il risultato è aver dato infelicità a chi avrei voluto dare solo gioia. La promessa fatta a Gilberte di invecchiare insieme non vale niente se posso rimandarla all'infinito, è moneta falsa.