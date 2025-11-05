Lutto per William e Kate, è morto il caro amico Ben Duncan: precipitato dal settimo piano di un hotel

Un grave lutto ha colpito il principe William e Kate Middleton: è scomparso a soli 45 anni Ben Duncan, uno dei loro amici più cari ai tempi dell’università. L’uomo è precipitato dal tetto del Trafalgar St James Hotel, nel cuore di Londra. In corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Un grave lutto ha colpito il principe William e Kate Middleton. È morto a soli 45 anni Ben Duncan, uno dei loro amici più cari ai tempi dell’università. L’uomo è precipitato dal tetto del Trafalgar St James Hotel, nel cuore di Londra, nella notte del 23 ottobre. Un volo di circa trenta metri che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riportato dai media britannici, la Metropolitan Police è intervenuta intorno alle 23, dopo la segnalazione di un uomo sul tetto dell’edificio in Cockspur Street, a pochi passi da Trafalgar Square. All’arrivo dei soccorsi, Duncan era già privo di vita. La polizia ha definito l’episodio “inaspettato ma non sospetto”, anche se le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

L’amicizia con William e Kate nata a St Andrews

Ben Duncan aveva conosciuto i principi del Galles ai tempi dell’università di St Andrews, in Scozia. Era di poco più grande di William e Kate, ma aveva frequentato lo stesso ambiente accademico, entrando presto nella loro cerchia di amici più stretti. Fu tra i primi a osservare da vicino la nascita della loro storia d’amore. In un’intervista di qualche anno fa, infatti, Duncan aveva ricordato un momento preciso: una sfilata di beneficenza durante la quale Kate indossava un abito trasparente: "William era in prima fila, e gli occhi gli uscirono dalle orbite. Da quella sera, nulla fu più lo stesso", le parole.

Dalla tv al jet set londinese

Noto per il suo carisma e la sua ironia, Ben Duncan era diventato una presenza familiare anche sul piccolo schermo britannico. Aveva partecipato al Grande Fratello UK nel 2010, guadagnandosi una certa popolarità, e in seguito era apparso in programmi come Come Dine With Me, Celebrity Coach Trip e Ladette to Lady. Negli anni era diventato una figura ben conosciuta nella vita mondana di Londra, amato per la sua personalità e per i legami con il mondo aristocratico e televisivo. Proprio per questo, la notizia della sua morte ha scosso profondamente chi lo conosceva, dentro e fuori la cerchia reale.

Al momento, William e Kate non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma fonti vicine alla coppia parlano di “profonda tristezza” per la perdita di un amico di lunga data. La tragedia avvenuta al Trafalgar St James Hotel, uno degli alberghi più esclusivi di Londra, lascia ancora molte domande aperte. Le indagini chiariranno l'esatta dinamica dell'incidente.