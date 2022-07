Lutto per Renato Pozzetto, morto il fratello Ettore all’età di 91 anni È scomparso a 91 anni il fratello del noto attore e comico lombardo. I funerali si terranno il prossimo 25 luglio.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per l'attore Renato Pozzetto. Nelle scorse ore è morto Ettore Pozzetto, fratello maggiore del noto interprete comico lombardo, che aveva compiuto 91 anni lo scorso aprile. A darne notizia è il sito Varese News, che pubblica l'annuncio mortuario in cui si rende nota la data dei funerali che si svolgeranno il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, località in provincia di Varese. "Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento", questo il messaggio pubblicato nelle scorse ore da Lucia, moglie di Ettore Pozzetto, e i figli Rossella e Riccardo, che hanno annunciato così pubblicamente la scomparsa dell'uomo, rendendo nota la data dei funerali.

La scomparsa del fratello dell'attore

Oltre a Renato, Ettore Pozzetto era fratello maggiore di Achille, che era scomparso alcuni anni fa, e di Giorgio. Non aveva mai avuto frequentazioni con il mondo dello spettacolo e del cinema, lavorando per anni alla Ignis-Ire. Proprio Gemonio è la località dove la famiglia Pozzetto risiedeva e dove si stabilì durante gli anni della guerra quando Milano (dove nacque anche Ettore) era sotto i bombardamenti.

Renato Pozzetto e l'infanzia a Gemonio

Renato Pozzetto si è espresso molto di rado sulla sua famiglia e vita privata. L'attore ha sempre mantenuto una linea di riservatezza su tutto quanto riguardasse gli anni della gioventù e della crescita, vissuta proprio in quella stessa Gemonio dove il fratello è scomparso. Negli anni successivi l'attore si era poi trasferito nuovamente verso il capoluogo lombardo per ovvie ragioni lavorative, pur non abbandonando mai il suo amore per la frugalità, legato a quel contesto di provincia in cui era cresciuto e si era formato. Al momento non si registrano dichiarazioni o particolari ricordi dell'attore in merito alla scomparsa del fratello Ettore.