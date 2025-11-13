spettacolo
video suggerito
video suggerito

Lutto per Ilona Staller, è morto il fratello Franky: “Aiutò Cicciolina a ‘rapire’ il figlio Ludwig, è distrutta”

Ilona Staller è stata colpita da un grave lutto. È morto il fratello Franky. A confermare la notizia, l’avvocato Luca Di Carlo: “È distrutta”
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Daniela Seclì
75 CONDIVISIONI
Immagine

Lutto per Ilona Staller. È morto il fratello Franky. L'ex pornostar, nota con il nome Cicciolina, ha accolto la notizia con grande dolore. "È distrutta, era molto legata a suo fratello": ha fatto sapere l'avvocato Luca Di Carlo, raggiunto da AdnKronos. Il legale ha ricordato un aneddoto del passato. Franky Staller, che sarebbe stato accusato anche di traffico di diamanti, aiutò Ilona Staller a "rapire" il figlio avuto da Jeff Koons per portarlo in Italia.

"Franky Staller progettò il rapimento del figlio di Ilona": il racconto dell'avvocato dell'ex pornostar.Luca Di Carlo ha raccontato un aneddoto che lega Ilona Staller al fratello Franky. Secondo quanto ha confidato, fu l'uomo – scomparso in queste ore – a ideare il piano per riunire madre e figlio: "Franky l'aveva aiutata a rapire il figlio minore, avuto da Jeff Koons, portandolo dagli Stati Uniti a Cuba e poi dall'Ungheria all'Italia. Era stato proprio Franky a progettare il rapimento". L'avvocato, poi, si sarebbe occupato personalmente di mettere a disposizione il denaro necessario per proteggere Ilona Staller a termine dell'operazione. Per tutelare l'ex pornostar avrebbe investito tre milioni di dollari, che sarebbero confluiti in un'abitazione sorvegliata da guardie del corpo e la messa a disposizione di un autista personale.

La fine burrascosa del matrimonio tra Cicciolina e Jeff Koons. Era il 1991 quando Ilona Staller convolò a nozze con l'artista Jeff Koons. L'anno successivo diventò mamma di Ludwig. Purtroppo la relazione si deteriorò in fretta e, dopo la rottura, tra i due si scatenò un'intensa battaglia legale per ottenere la custodia del figlio. Ludwig viveva a New York e Ilona Staller decise di "rapirlo" e portarlo in Italia. La procura di Manhattan emise un mandato di cattura internazionale nei confronti dell'ex pornostar e Jeff Koons chiese un risarcimento di 6 milioni di dollari per avergli sottratto il figlio e avergli inflitto questa sofferenza.

Personaggi
75 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Giuseppe Giofrè: “A The Traitors ho manipolato tutti. Rocco Tanica? Non è un amico”
Giuseppe Giofrè: "Volevo essere stron*o. Da piccolo venivo bullizzato, non uscivo di casa per paura"
"Rocco Tanica ha giocato sporco, ha fatto il nostro nome e non poteva"
La reazione dei leali e come spenderà i soldi vinti
Le pagelle di The Traitors: Giofrè burattinaio (voto 9), Tanica zio matto (voto 8,5) e Pollio ingenua (voto 5)
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views