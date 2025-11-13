Lutto per Ilona Staller, è morto il fratello Franky: “Aiutò Cicciolina a ‘rapire’ il figlio Ludwig, è distrutta”

Lutto per Ilona Staller. È morto il fratello Franky. L'ex pornostar, nota con il nome Cicciolina, ha accolto la notizia con grande dolore. "È distrutta, era molto legata a suo fratello": ha fatto sapere l'avvocato Luca Di Carlo, raggiunto da AdnKronos. Il legale ha ricordato un aneddoto del passato. Franky Staller, che sarebbe stato accusato anche di traffico di diamanti, aiutò Ilona Staller a "rapire" il figlio avuto da Jeff Koons per portarlo in Italia.

"Franky Staller progettò il rapimento del figlio di Ilona": il racconto dell'avvocato dell'ex pornostar.Luca Di Carlo ha raccontato un aneddoto che lega Ilona Staller al fratello Franky. Secondo quanto ha confidato, fu l'uomo – scomparso in queste ore – a ideare il piano per riunire madre e figlio: "Franky l'aveva aiutata a rapire il figlio minore, avuto da Jeff Koons, portandolo dagli Stati Uniti a Cuba e poi dall'Ungheria all'Italia. Era stato proprio Franky a progettare il rapimento". L'avvocato, poi, si sarebbe occupato personalmente di mettere a disposizione il denaro necessario per proteggere Ilona Staller a termine dell'operazione. Per tutelare l'ex pornostar avrebbe investito tre milioni di dollari, che sarebbero confluiti in un'abitazione sorvegliata da guardie del corpo e la messa a disposizione di un autista personale.

La fine burrascosa del matrimonio tra Cicciolina e Jeff Koons. Era il 1991 quando Ilona Staller convolò a nozze con l'artista Jeff Koons. L'anno successivo diventò mamma di Ludwig. Purtroppo la relazione si deteriorò in fretta e, dopo la rottura, tra i due si scatenò un'intensa battaglia legale per ottenere la custodia del figlio. Ludwig viveva a New York e Ilona Staller decise di "rapirlo" e portarlo in Italia. La procura di Manhattan emise un mandato di cattura internazionale nei confronti dell'ex pornostar e Jeff Koons chiese un risarcimento di 6 milioni di dollari per avergli sottratto il figlio e avergli inflitto questa sofferenza.