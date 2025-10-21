Lutto al Tg5, è morto il vicedirettore Claudio Fico: l’annuncio in diretta a Mattino5

Claudio Fico è morto nella notte: vicedirettore vicario del Tg5, aveva 63 anni e lottava da tempo contro una malattia. L’annuncio è arrivato in diretta a Mattino5, prima del tweet del direttore del telegiornale Clemente Mimun.

Mediaset e in particolare tutta la redazione del Tg5 piange la morte di Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del telegiornale, stretto collaboratore di Clemente Mimun. Proprio quest'ultimo lo saluta con un tweet su X, prima dell'omaggio di Federica Panicucci a Mattino 5. Il giornalista, 63 anni, è morto dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Aveva iniziato la sua carriera in Rai prima di passare, nel 2011, al Tg5. Napoletano d'origine, era appassionato di calcio e tifoso del Napoli.

La morte di Claudio Fico, vicedirettore del Tg5, per una malattia

È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del Tg5. Stretto collaboratore di Clemente Mimun, aveva 63 anni. Il direttore e giornalista Mimun lo ha ricordato con queste parole pubblicate pochi minuti fa su X: "Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l'abbraccio mio e del Tg 5".

Claudio Fico aveva iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. Negli anni è stato caporedattore del TgR prima di trasferirsi al Tg2, poi al Tg1. Dal 2011 era nella redazione del Tg5, dove ricopriva il ruolo di vicedirettore vicario.

L'annuncio in diretta a Mattino5: le parole di Francesco Vecchi per il collega

Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno chiuso l'edizione mattutina odierna di Mattino5 con lo spiacevole annuncio, "una notizia che ci addolora molto". Francesco Vecchi, con la voce commossa, ha omaggiato il collega, ricordandolo come "un grande giornalista e una persona con cui era piacevole lavorare". Così ha concluso: "La redazione di Videonews si stringe e abbraccia la sua famiglia e i colleghi del Tg5″.